Les bloquistes appuient la réponse du gouvernement aux amendements du Sénat à C-7

OTTAWA — La plus récente version du projet de loi sur l’aide médicale à mourir soumise par le gouvernement obtient l’appui des députés bloquistes.

C’est donc sous cette forme que C-7 retourne au Sénat où les sénateurs devront décider s’ils se plient à la volonté des élus ou s’ils s’entêtent.

«Dans un débat comme celui-là, il faut avancer», a déclaré le député bloquiste Luc Thériault, dès qu’il a pris la parole aux Communes où le débat sur C-7 a repris mardi matin.

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, venait de présenter le raisonnement qui l’a conduit à accepter certains amendements du Sénat à C-7, et à en modifier ou rejeter d’autres.

Le Sénat a amendé le projet de loi pour que l’aide médicale à mourir (AMM) soit accessible aux personnes souffrant de maladie mentale, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement propose plutôt 24 mois.

«Mon avis (…) c’est que l’exclusion de la santé mentale est constitutionnelle parce qu’elle sert un but de protection», a toutefois maintenu le ministre Lametti.

Le ministre accepte, en l’élargissant, l’amendement sénatorial qui ordonne une cueillette de données sur les personnes qui demandent l’AMM.

Il propose de recueillir des données sur les personnes handicapées et de préciser que l’information doit être utilisée pour déterminer s’il y a «présence d’une inégalité — y compris une inégalité systémique — ou d’un désavantage fondé sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou autres caractéristiques».

Il rejette l’amendement qui permet une demande anticipée d’AMM.

Et il s’engage à entreprendre un examen parlementaire de l’AMM 30 jours après que C-7 devienne loi, examen qui conduirait à un rapport en moins d’un an.

Cet examen serait fait par un comité mixte Communes-Sénat. On se pencherait alors sur les questions liées aux mineurs matures, aux demandes anticipées, à la maladie mentale, à l’état des soins palliatifs au Canada et à la protection des Canadiens handicapés.

Cet engagement a aussi influencé la position des élus bloquistes.

«Parce que le comité va tout de suite siéger, dans 30 jours, et commencer à travailler sérieusement, dans un esprit non partisan, pour les gens qui souffrent, on n’oubliera pas des Sandra Demontigny», de l’avis du député Thériault.

Mme Demontigny, dans son livre L’urgence de vivre, raconte son diagnostic de maladie d’Alzheimer et plaide pour les demandes anticipées d’aide médicale à mourir.

«On va arriver à quelque chose qui va permettre que leurs demandes anticipées (…) vont pouvoir s’appliquer à la suite de nos travaux», a espéré M. Thériault.

Pendant le débat aux Communes, les conservateurs qui ont pris la parole ont continué à s’opposer au principe même de l’aide médicale à mourir.

Le député néo-démocrate Alistair MacGregor, pour sa part, a dit qu’il sait compter et que l’appui bloquiste suffit au gouvernement pour renvoyer C-7 au Sénat dans la forme qu’il a choisie.

Plus tôt, en point de presse, son chef Jagmeet Singh avait signalé que les siens voteraient contre le gouvernement, parce qu’ils ne veulent jamais que le Sénat se permette de «refaire tout le travail des élus».

Le va-et-vient entre les deux Chambres doit se terminer avant vendredi, date à laquelle le jugement qui a conduit à la rédaction de C-7 entrera en vigueur. Inquiet de ne pas réussir à finir l’exercice à temps, le ministre Lametti demande à la Cour supérieure du Québec un quatrième délai.

Le tribunal entendra sa requête jeudi matin.

Le projet de loi C-7 élargit l’accès à l’AMM à toute personne qui souffre, sans le limiter à ceux qui sont aux portes d’une mort «raisonnablement prévisible».

En 2019, la Cour supérieure du Québec a estimé inconstitutionnelle cette restriction.