Les bombardements russes incendient un hôpital en Ukraine

KYIV, Ukraine — Les bombardements russes ont touché de nouvelles cibles civiles en Ukraine, déclenchant un incendie dans l’hôpital d’une ville et endommageant cinq immeubles d’habitation, ont indiqué mardi des responsables locaux, alors que les autorités ukrainiennes faisaient état d’un renforcement des troupes de Moscou dans les régions orientales avant ce que Kiev soupçonne être une nouvelle offensive imminente de la Russie autour de l’anniversaire de son invasion.

Un hôpital de la ville de Vovchansk, dans le nord-est du pays, a pris feu tard lundi à la suite des bombardements, ont indiqué les services d’urgence régionaux ukrainiens.

Les bombardements ont provoqué de nombreux incendies dans la ville, notamment à l’hôpital municipal de deux étages, a déclaré le service d’urgence de la région de Kharkiv dans un communiqué en ligne.

Les équipes de secours ont évacué huit civils du site avant d’éteindre l’incendie, qui n’a fait aucune victime, selon les autorités.

Vovchansk se trouve dans la région de Kharkiv, qui a été occupée par la Russie après le début de son invasion à grande échelle le 24 février, puis reprise par l’Ukraine lors d’une contre-offensive l’année dernière.

La poussée russe prévue pourrait viser à reconquérir le territoire perdu par Moscou lors de cette contre-offensive.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la nouvelle offensive ait lieu dans l’est et le sud de l’Ukraine, le Kremlin s’efforçant de sécuriser les zones qu’il a illégalement annexées et où il affirme que sa domination est la bienvenue.

Les forces russes se «regroupent» pour tenter de briser les lignes ukrainiennes dans cinq zones de l’est et du nord-est du pays, a rapporté mardi l’armée ukrainienne.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que Moscou concentrait ses efforts près des villes de Lyman, Bakhmout, Avdiivka et Novopavlivka dans la région orientale de Donetsk, ainsi que de Kupiansk dans la province de Kharkiv.

Dans la région de Donetsk, les forces russes ont également poursuivi leurs bombardements sur Vuhledar, une ville minière qui a été l’une des principales cibles de Moscou, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien. Cinq immeubles d’habitation ont été détruits dans la ville, qui comptait 14 000 habitants avant la guerre, a précisé le bureau.

La province de Donetsk a connu un afflux marqué de troupes russes ces derniers jours, selon le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko.

«Le transfert d’unités de l’armée russe se poursuit jour et nuit. Les bombardements (russes) s’intensifient, la pression des Russes s’intensifie chaque jour», a déclaré M. Kyrylenko à la télévision ukrainienne.

La Russie se prépare également à une offensive majeure dans la région orientale de Louhansk, directement au nord de Donetsk, a prévenu le gouverneur local, Serhii Haidai, dans des remarques télévisées.

Le nombre d’attaques russes dans la province a augmenté «de façon spectaculaire» lundi et dans la nuit, a-t-il déclaré.

«Les occupants cherchent des points faibles et ont amené beaucoup d’équipements et des milliers de soldats sur la ligne de front», a révélé M. Haidai.

Une douzaine de villes et de villages de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont également subi des bombardements russes au cours des dernières 24 heures, a indiqué le bureau présidentiel.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit préoccupé par une recrudescence des combats alors que l’hiver touche à sa fin.

Les perspectives de paix «ne cessent de s’amenuiser» et «les risques d’escalade et d’effusion de sang ne cessent de croître», a-t-il déclaré dans un discours prononcé lundi soir.

Les revers sur le champ de bataille ont mis le Kremlin dans l’embarras, et le président russe Vladimir Poutine tient à cimenter le soutien de l’opinion publique à la guerre. Assurer la domination du Kremlin dans la région industrielle de Donbass, à la frontière russe, devrait être un objectif clé.

Certains analystes militaires sont toutefois sceptiques quant à la capacité de la Russie à organiser une nouvelle offensive de grande envergure dans les semaines à venir. L’Ukraine et la Russie sont encore en train de former leurs nouvelles troupes et d’amasser des armes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans une évaluation mardi que la Russie «demande à des unités sous-équipées et inexpérimentées d’atteindre des objectifs irréalistes en raison de pressions politiques et professionnelles».

«Les dirigeants russes continueront probablement à exiger des avancées radicales, a-t-il ajouté. Il reste peu probable que la Russie puisse constituer les forces nécessaires pour affecter substantiellement l’issue de la guerre dans les semaines à venir.»

La Russie a lancé six missiles et deux douzaines d’attaques aériennes, ainsi que 75 bombardements frappant des cibles civiles à Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk et Kherson, au cours des dernières 24 heures, a indiqué l’état-major général des forces armées ukrainiennes dans un communiqué mardi.

Environ 60 000 foyers de Marhanets se sont retrouvés sans eau après que des bombardements russes près de la centrale nucléaire de Zaporijjia ont coupé l’alimentation électrique d’une station de pompage locale, ont indiqué les autorités.