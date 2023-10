Les bombes israéliennes font des dizaines de morts à Gaza

KHĀN YŪNIS, Palestine — Israël a bombardé mardi des zones du sud de Gaza où il avait demandé aux Palestiniens de se réfugier en prévision d’une invasion, tuant des dizaines de personnes.

Pendant ce temps, les médiateurs se sont efforcés de sortir de l’impasse concernant l’acheminement de l’aide à des millions de civils de plus en plus désespérés dans le territoire, qui est assiégé et assailli par Israël depuis une attaque brutale des militants du Hamas.

La flambée de violence le long de la frontière entre Israël et le Liban a également suscité des inquiétudes quant à l’aggravation d’un conflit régional que les diplomates s’efforçaient d’éviter.

À Gaza, des personnes blessées lors des frappes aériennes ont été transportées d’urgence à l’hôpital après des attaques intenses à l’extérieur des villes de Rafah et de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté des habitants. Basem Naim, haut responsable du Hamas et ancien ministre de la Santé, a indiqué que 27 personnes avaient été tuées à Rafah et 30 à Khan Younis.

Un journaliste de l’Associated Press a vu une cinquantaine de corps amenés à l’hôpital Nasser de Khan Younis. Les membres des familles sont venus réclamer les corps, enveloppés dans des draps blancs, certains trempés dans le sang.

À Deir al Balah, une frappe aérienne a réduit une maison en ruines, tuant neuf membres de la famille qui y vivait. Trois membres d’une autre famille qui avait évacué la ville de Gaza ont été tués dans une maison voisine. Parmi les morts, on compte un homme et 11 femmes et enfants. Des témoins ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’avertissement avant la frappe.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait les repaires, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas.

«Lorsque nous verrons une cible, lorsque nous verrons quelque chose qui bouge et qui appartient au Hamas, nous nous en occuperons», a prévenu le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne.

Israël a bouclé et bombardé la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, depuis que l’attaque des militants contre le sud d’Israël, le 7 octobre, a tué plus de 1400 personnes, pour la plupart des civils, et en a laissé environ 200 en captivité dans la bande de Gaza.

Selon le ministère de la Santé, les frappes israéliennes ont tué au moins 2778 personnes et en ont blessé 9700 autres à Gaza. Près des deux tiers des morts étaient des enfants, a précisé Medhat Abbas, un responsable du ministère de la Santé de Gaza. Les frappes n’ont pas empêché les militants du Hamas de continuer à bombarder Israël de roquettes lancées depuis Gaza.

Selon les autorités sanitaires, 1200 autres personnes seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes. Les équipes d’urgence se sont efforcées de secourir les gens alors qu’elles étaient coupées d’Internet et des réseaux de téléphonie mobile, à court de carburant et exposées à des frappes aériennes incessantes.

Israël a massé des troupes à la frontière en prévision d’une offensive terrestre, mais M. Hecht a déclaré mardi qu’aucune décision concrète n’avait été prise.

«Ces plans sont en cours d’élaboration. Ils seront décidés et présentés à nos dirigeants politiques», a-t-il dit.

Les frappes aériennes, la diminution des approvisionnements et l’ordre israélien d’évacuation massive du nord de la bande de Gaza ont plongé les 2,3 millions d’habitants de ce minuscule territoire dans le désarroi et le désespoir.

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs maisons, et 60 % d’entre eux se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long située au sud de la zone d’évacuation, selon les Nations unies.

Les travailleurs humanitaires ont prévenu que le territoire était sur le point de s’effondrer complètement, les hôpitaux étant sur le point de perdre leur électricité, ce qui menace la vie de milliers de patients, et des centaines de milliers de personnes étant à la recherche de pain et d’eau.

Certains services du seul hôpital spécialisé dans le traitement du cancer à Gaza ont cessé de fonctionner en raison de la pénurie de carburant et les services restants seront épuisés d’ici deux jours, selon un communiqué de Sobhi Skik, directeur général de l’hôpital de l’Amitié turque.

Au point de passage de Rafah, le seul lien entre Gaza et l’Égypte, des camions remplis d’aide attendent d’entrer dans ce petit territoire densément peuplé, et des civils de nationalité étrangère pris au piège ― dont de nombreux Palestiniens possédant la double nationalité ― espèrent désespérément pouvoir sortir.

Les médiateurs tentaient de parvenir à un cessez-le-feu afin de rouvrir la frontière, qui a été fermée la semaine dernière à la suite de frappes aériennes israéliennes. Un accord semblait avoir été conclu lundi, mais Israël a démenti les informations faisant état d’un cessez-le-feu à Rafah, qui serait nécessaire pour ouvrir les barrières. Mardi matin, elles étaient toujours fermées.

Un fonctionnaire égyptien a annoncé mardi que l’Égypte et Israël s’étaient mis d’accord pour que les convois d’aide à la frontière se rendent en Israël afin d’être inspectés au point de passage de Kerem Shalom entre Gaza et Israël. L’aide serait ensuite autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Un bref cessez-le-feu humanitaire aurait lieu et les ressortissants étrangers seraient autorisés à sortir de Gaza par Rafah, a déclaré le fonctionnaire, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Le Hamas et Israël ont mis en doute une ouverture immédiate.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé que plus de 300 tonnes de nourriture attendaient d’être acheminées vers Gaza. «Personne n’abandonne l’espoir que ce point de passage soit ouvert», a déclaré Abeer Etefa, responsable du PAM.

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l’armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec le Hezbollah, soutenu par l’Iran.

L’armée a déclaré avoir tué quatre militants portant des gilets explosifs qui tentaient de pénétrer dans le pays depuis le Liban mardi matin. La vidéo d’un drone de reconnaissance partagée par l’armée montre les militants près du mur frontalier avant qu’ils ne soient pris pour cible, ce qui a provoqué une explosion. Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué l’attentat.

«Quiconque s’approche de la frontière avec le Liban sera tué», a averti le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

Israël a prévenu le Liban qu’il riposterait fermement aux attaques lancées de l’autre côté de la frontière.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti que la poursuite de l’offensive israélienne à Gaza pourrait provoquer une réaction violente dans toute la région.

«Les bombardements doivent cesser immédiatement. Les nations musulmanes sont en colère», a déclaré M. Khamenei, selon les médias d’État.

L’aile militaire du Hamas a diffusé une vidéo montrant une femme hébétée dont le bras est enveloppé de bandages. La femme, qui s’est identifiée comme étant Mia Schem, 21 ans, se balance légèrement pendant qu’elle parle, le bruit des explosions retentissant en arrière-plan.

Le sort des otages a dominé les médias israéliens depuis l’attaque, les interviews de leurs proches passant presque constamment à la télévision. Les responsables israéliens ont promis de maintenir le siège de Gaza jusqu’à ce que les otages soient libérés.

À Gaza, plus de 400 000 personnes déplacées dans le sud se sont entassées dans les écoles et autres installations de l’agence des Nations unies pour les Palestiniens. L’agence a déclaré qu’elle ne disposait que d’un litre d’eau par jour pour chacun des membres de son personnel piégé dans le territoire.

Israël a ouvert une ligne d’eau dans le sud pendant trois heures qui n’a bénéficié qu’à 14 % de la population de Gaza, selon l’ONU.