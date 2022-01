Les camionneurs et les manifestants prennent toute la place à Ottawa

Il n’y a plus de place que pour les véhicules d’urgence dans le centre-ville d’Ottawa, a indiqué le service de police de la municipalité.

La capitale nationale a été envahie par des milliers de manifestants venus dénoncer la vaccination obligatoire pour les camionneurs à la frontière canado-américaine.

La police a demandé aux résidents d’éviter le secteur. Des rues menant au centre-ville sont fermées en raison des embouteillages provoqués par la présence de plusieurs camions et autres véhicules.

Dans un communiqué publié en milieu d’après-midi, le Service de police d’Ottawa dit qu’elle détourne la circulation du secteur de la manifestation au moment où encore plus de camions tentent de se rendre au centre-ville.

«Nous sommes conscients du fait que cette manifestation affecte considérablement les résidents et les commerces des environs; nous nous affairons à soulager ces inquiétudes», a fait savoir le corps policier.

La Police provinciale de l’Ontario, qui s’occupe de l’autoroute 417, la principale artère est-ouest de la capitale, demande aux conducteurs d’éviter de prendre les voies vers l’ouest, en raison des embouteillages provoqués par la manifestation.

L’étendue de la manifestation, qui a attiré plusieurs milliers de protestataires, a convaincu la police de demander des renforts.

La police d’Ottawa dit avoir fait appel à des agents provenant de Toronto, de London de la région de Durham et de la région de York. Des policiers de la Police provinciale et de la GRC sont également sur les lieux.

Elle a aussi fait remarquer qu’il était «interdit et dangereux de se stationner en abord des autoroutes de la série des 400 et de leurs bretelles d’entrée et de sortie.» Elle a aussi rappelé que la présence de piétons est interdite en tout temps sur les autoroutes. «Les gens marchant sur l’autoroute seront retirés et passibles d’accusations. Le stationnement et la présence de piétons sur les ponts d’étagement engendrent des risques de sécurité routière.»

Les autorités disent avoir remorqué plusieurs véhicules stationnés au Monument commémoratif de guerre du Canada. Aucun véhicule ne put s’y garer.