Les camps de jour difficiles d’accès pour les jeunes en situation de handicap

MONTRÉAL — Financement inégal, moniteurs peu formés et activités inaccessibles: les obstacles sont nombreux pour les jeunes en situation de handicap qui souhaitent vivre l’expérience de camp de jour municipal, selon un avis de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, publié mercredi.

Le document de la Commission, qui se base sur un sondage réalisé en 2018 auprès de gestionnaires de camps de jour municipaux, met en lumière le manque de ressources auquel ceux-ci sont confrontés quand ils doivent accommoder les besoins particuliers d’un enfant. Environ les trois quarts d’entre eux ont affirmé que leur «niveau de financement actuel est nettement insuffisant» et qu’ils reçoivent «peu de soutien du réseau de la santé et des services sociaux dans la prestation des soins de santé et d’hygiène aux enfants en situation de handicap».

En l’absence d’ergothérapeute ou d’infirmière sur les lieux, c’est souvent à des moniteurs âgés de 16 à 20 ans, dont plusieurs en sont à leur premier emploi, d’effectuer les tâches supplémentaires.

«C’est une responsabilité énorme à faire porter à des jeunes de cet âge-là, a raconté l’un des coordinateurs sondés. On demande de changer des couches, d’administrer des médicaments, de soulever de jeunes adolescents qui ont un poids presque identique au leur, de nourrir ou de gaver des enfants qui ne peuvent s’alimenter eux-mêmes, de se servir correctement d’un Epipen (…) d’autant plus qu’il peut y avoir des risques associés à ces diverses manipulations.»

Pour un autre répondant, ces tâches sont même «l’un des principaux motifs de démission» des moniteurs.

Le rapport ajoute que «les modules de jeux», «les installations sportives» et même «les salles de bain» sont souvent inaccessibles pour les jeunes en situation de handicap, faute de rampes d’accès ou d’équipement spécialisé.

Encadrer et sensibiliser

La Commission recommande aux ministères des Affaires municipales et de l’Éducation de mieux encadrer et soutenir les gestionnaires de camp de jour «dans la mise en oeuvre de leur obligation d’accommodement raisonnable et dans l’adaptation des services», ainsi que d’établir des «balises claires» concernant le financement.

Elle plaide aussi pour des efforts de sensibilisation aux droits et aux besoins des enfants en situation de handicap, adressés aux responsables de camps, aux élus municipaux et aux parents. Les moniteurs, eux, devraient recevoir une formation adéquate.

Aujourd’hui, il n’est pas possible de connaître le nombre exact de jeunes avec des besoins particuliers qui fréquentent les camps de jour municipaux, une situation que déplore la Commission. Le fait qu’il n’y ait «aucun exercice de cueillette systématique de données» est selon elle «problématique», car cela «ne permet pas de juger de l’ampleur des besoins et d’évaluer les ressources qu’il faudrait déployer».

