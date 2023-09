Les Canadiens au Maroc sont invités à s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, demande aux Canadiens qui se trouvent actuellement au Maroc de s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada, dans la foulée de l’important tremblement de terre qui a fait plus de 1000 victimes dans ce pays tard vendredi soir.

Dans une publication envoyée sur X samedi matin, la ministre Joly a offert ses pensées à toutes les personnes qui sont touchées par le tremblement de terre au Maroc.

Elle a demandé à tous les Canadiens qui se trouvent actuellement dans ce pays d’Afrique du Nord de s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada. Les personnes qui ont besoin d’aide immédiate doivent quant à elles contacter le Centre de veille et d’intervention d’urgence pour obtenir de l’aide consulaire.

De son côté, Affaires mondiales Canada a indiqué être en train de travailler sur une mise à jour du nombre de Canadiens qui se trouvaient au Maroc au moment de la catastrophe.

Ce tremblement de terre d’une rare intensité dans la région a fait plus de 1000 morts et environ 1200 blessés, mais le bilan devrait continuer de s’alourdir à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

«Je suis de tout cœur avec le peuple du Maroc à la suite du séisme dévastateur survenu hier (vendredi). Les Canadiens offrent leurs plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches et pensent à tous ceux qui ont été touchés. On est prêts à aider de toutes les manières possibles», a assuré le premier ministre Justin Trudeau sur X samedi.

«Toutes mes pensées accompagnent le peuple marocain. Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir, Essaouira, toutes de magnifiques villes que j’ai visitées», a quant à lui écrit le premier ministre François Legault sur le même réseau social vendredi soir.

Plus de 81 000 résidants du Québec se sont identifiés comme Marocains en 2021, selon le recensement mené par le gouvernement fédéral. Environ 37 000 d’entre eux vivaient à Montréal.

«Les images qui nous parviennent du Maroc, après que le pays ait été frappé par un séisme, nous brisent le cœur, a écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Ce soir (vendredi), c’est toute une communauté qui est bouleversée. J’ai une pensée pour la population montréalaise d’origine marocaine. Nous sommes avec vous.»

Abdelhaq Sari, un conseiller municipal marocain de Montréal, a également offert ses pensées aux Marocains des régions touchées.

Lors d’un entretien téléphonique avec La Presse Canadienne, il a souligné que s’il a pu vérifier que les membres de sa famille sont en sécurité, les membres de la communauté ont eu des difficultés à obtenir des informations dans les zones rurales du pays.

«Ce que je sais de la tragédie, c’est que dans les zones urbaines, on peut communiquer, on peut avoir des informations, a-t-il expliqué. Mais lorsque nous allons dans les zones rurales, c’est très difficile.»

M. Sari appelle le Canada à venir en aide au Maroc.

«Le Maroc est un ami du Canada, a-t-il rappelé. Si nous pouvons aider, ce sera très très apprécié.»

Ce séisme de magnitude 6,8 est le plus important à frapper ce pays d’Afrique du Nord en 120 ans.

———

Les personnes qui veulent demander de l’aide d’urgence peuvent visiter la page suivante du gouvernement du Canada: https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence.