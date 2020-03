Les Canadiens détenus en Éthiopie auraient été libérés sous caution

EDMONTON — Une députée fédérale albertaine affirme que les 13 Canadiens qui étaient détenus en Éthiopie seront remis en liberté sous caution en attendant la suite des procédures.

L’organisation Canadian Humanitarian a révélé samedi que 10 travailleurs humanitaires canadiens, trois autres Canadiens membres de son personnel et deux employés éthiopiens étaient détenus en Éthiopie. Les autorités de ce pays africain soutiennent que les membres de l’organisation pratiquaient la médecine sans autorisation et dispensaient des médicaments périmés. L’organisation non gouvernementale (ONG) albertaine conteste ces allégations.

Heather McPherson, porte-parole néo-démocrate en matière de développement international — et ancienne directrice générale de l’organisme Alberta Council for Global Cooperation —, a indiqué mardi matin que les Canadiens devraient sortir de prison après avoir versé une caution, mais qu’ils devraient probablement rester en Éthiopie pour répondre aux allégations.

Mme McPherson a affirmé qu’elle recevait régulièrement des mises à jour d’Affaires mondiales Canada sur cet incident survenu à Gondar, une ville du nord de l’Éthiopie.

Affaires mondiales Canada n’a pas pu être joint immédiatement mardi pour commenter cette affaire. La porte-parole Krystyna Dodds déclarait lundi que le ministère était au courant de l’arrestation des Canadiens et que le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, avait discuté de la situation avec son homologue éthiopien, Gedu Andargachew.

La députée McPherson, qui s’était rendue à Gondar avec cette ONG en 2012, explique que l’organisation fournit des soins de santé aux populations les plus vulnérables. «Ils sont habitués à travailler en Éthiopie et à suivre les règles», a-t-elle assuré.

«Ma priorité est de veiller à ce qu’ils soient en sécurité pendant qu’ils se trouvent en Éthiopie, de veiller à ce qu’ils reçoivent autant de soutien que nous pouvons leur apporter par le biais des services consulaires et de veiller à ce que le processus judiciaire (…) se fasse de manière transparente.»