Les Canadiens doivent s’attendre à des prix élevés pour leur festin d’Action de grâce

Après plus d’un an d’inflation alimentaire galopante, les familles qui vont préparer cette fin de semaine le festin de l’Action de grâce pourraient ressentir un petit pincement au cœur en revenant de l’épicerie.

Statistique Canada a rapporté le mois dernier que les prix des aliments achetés dans les épiceries ont augmenté de 6,9 % en août. Ce taux était en baisse par rapport à la hausse de 8,5 % en juillet, mais toujours bien au-dessus du taux d’inflation global de 4 %.

«Les prix n’ont pas baissé, donc les consommateurs vont peut-être commencer à repenser des manières de préparer leur repas traditionnel de l’Action de grâce», a observé l’analyste du commerce de détail Bruce Winder.

«Certaines personnes vont chercher d’autres options: est-ce qu’il y a une solution de rechange moins chère à la dinde, par exemple? D’autres vont réévaluer la pertinence de recevoir toute la grande famille à la maison, ou encore cuisiner plus au lieu d’acheter du déjà préparé.»

L’année dernière, le prix d’un kilogramme de dinde fraîche était d’environ 6,59 $, soit 42,84 $ pour un oiseau de 6,5 kilogrammes, selon le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

En parcourant les circulaires des différentes épiceries à l’approche de l’Action de grâce, on pouvait constater que le prix de la dinde a augmenté par rapport à l’an dernier.

Chez Metro, une dinde fraîche coûtait 9,90 $ le kilogramme, tandis que chez Sobeys, le prix était affiché à 7,69 $.

Exception, la circulaire de Loblaws indiquait que le prix d’un kilogramme de dinde fraîche était de 5,49 $.

«Les gens ne vont pas complètement annuler le repas, c’est trop radical, mais ils vont peut-être chercher des moyens créatifs d’économiser. On va peut-être voir un peu plus de buffets ou tout le monde apporte un petit quelque chose cette année», a mentionné M. Winder.

Pas seulement la dinde

D’autres aliments que l’on retrouve habituellement sur un menu de l’Action de grâce ont connu des augmentations de prix depuis l’année dernière.

En août, le prix de détail par kilogramme des pommes de terre a augmenté de 6,8 %, tandis que celui du beurre a connu une hausse de 9,2 %, selon Statistique Canada. Le riz brun était environ 6,3 % plus cher que l’année dernière.

Mais il y a des raisons d’être optimiste, de l’avis de l’économiste Mike von Massow, de l’Université de Guelph, en Ontario.

Il a noté que même si les prix des aliments sont plus élevés que l’an dernier, le vent a commencé à tourner et on commence à voir des signes encourageants.

Il a ajouté que de nombreux aliments typiquement associés à l’Action de grâce sont également désormais de saison, de sorte que les variations de prix d’un mois à l’autre devraient être plus favorables aux consommateurs.

«L’une des raisons pour lesquelles nous célébrons l’Action de grâce à cette période de l’année est que nous voulons célébrer les récoltes», a rappelé M. von Massow.

«Donc en ce moment, si vous regardez des aliments comme la purée de pommes de terre, les pommes ou la tarte à la citrouille, tout ça est disponible localement et en abondance. Je m’attends donc à ce que, même en période d’inflation, les prix baissent à cette période de l’année.»

Cependant, M. von Massow invite tout de même les familles qui sont inquiètes du coût du repas de cette année à faire preuve de créativité si elles souhaitent faire des économies.

«Les Canadiens sont vraiment des créatures d’habitudes. Si le brocoli était dans mon panier la semaine dernière, il le sera probablement encore cette semaine», a-t-il illustré.

«Mais ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l’Action de grâce. Penser plutôt à des options comme les légumes congelés, qui sont produits au Canada, pourrait vous permettre d’économiser, car vous n’achèterez pas les produits frais qui arrivent des États-Unis.»