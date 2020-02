Les Canadiens en quarantaine à bord du Diamond Princess seront bientôt évacués

Le gouvernement fédéral a annoncé samedi soir qu’il évacuera finalement les Canadiens mis en quarantaine à bord du navire de croisière amarré à Yokohama, Japon.

Ces derniers sont coincés sur le Diamond Princess depuis dix jours en raison d’une éclosion du nouveau coronavirus, qui a infecté jusqu’à 15 Canadiens à bord.

Ottawa a nolisé un avion pour les rapatrier vers la base militaire de Trenton, dans le sud de l’Ontario, où ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours supplémentaires.

Affaires mondiales indique que ces voyageurs seront examinés avant de pouvoir monter à bord. Ceux qui présentent des symptômes de COVID-19 seront plutôt pris en charge par le système de santé japonais.

Dans une déclaration commune, le ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Santé et le ministre de la Défense nationale expliquent que cette décision a été prise en raison des «circonstances extraordinaires auxquelles sont confrontés les passagers» du navire.

Des experts se demandent notamment si leur confinement dans un espace aussi restreint pourrait avoir contribué à la propagation de la maladie.

En Ontario

L’agence a également annoncé que la mise en quarantaine a été levée pour 23 des quelque 400 Canadiens confinés à la base aérienne de Trenton, en Ontario.

Il s’agit des membres de l’équipage du deuxième avion nolisé par Ottawa pour rapatrier des Canadiens de la province chinoise de Hubei, où est située la ville de Wuhan, considérée comme l’épicentre de la propagation du nouveau coronavirus, dit COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique dit avoir déterminé que ces 23 personnes ne représentent aucun danger grave pour la santé publique. Dans un communiqué publié samedi soir, la Dre Theresa Tam explique qu’«ils n’ont pas passé de temps au foyer de l’épidémie, ils ont utilisé de l’équipement de protection individuelle et ils n’ont eu aucun contact sans protection avec des passagers ou des personnes susceptibles d’avoir contracté le nouveau coronavirus».

La Dre Theresa Tam et son adjoint, le Dr Howard Njoo, ont précédemment indiqué que la mise en quarantaine se déroule bien et que les Canadiens touchés «sont en bonne santé et ne présentent aucun symptôme d’affection par le nouveau coronavirus».

Si rien ne change d’ici là, les personnes arrivées au pays le 7 février seront libérées de la quarantaine le 21 février tandis que celles arrivées le 11 pourront quitter la base de Trenton dès le 25 février.

On recense huit personnes atteintes du coronavirus sur le sol canadien après l’annonce d’un nouveau cas en Colombie-Britannique, dont trois en Ontario et les cinq autres en Colombie-Britannique. Le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg vérifie les tests effectués sur ce nouveau patient.

Les autorités de la santé au pays ont tenu à souligner que le risque demeurait faible au Canada. «Le fait que nous avons pu détecter rapidement ce cas et prévenir la propagation du virus dans la collectivité démontre que notre système de santé fonctionne comme il le devrait», a souligné le Dr Njoo.

Le coronavirus a affecté plus de 67 000 personnes autour du globe, la vaste majorité des cas étant recensés dans la province chinoise de Hubei.