Les Canadiens feraient plus confiance à la science depuis la pandémie

OTTAWA — Les Canadiens semblent toujours faire solidement confiance aux médecins et aux scientifiques, presque six mois après l’arrivée de la pandémie de COVID-19 au pays.

Un sondage réalisé en ligne pour la firme de relations publiques Proof Strategies pendant la fin de semaine de la fête du Travail suggère que plus de huit Canadiens sur dix font confiance aux médecins et près de huit sur dix se fient aux scientifiques.

Ces chiffres révèlent peu de changements par rapport aux niveaux de confiance enregistrés dans un sondage similaire mené au début du mois de mai, près de deux mois après le début de l’épidémie au Canada. Par ailleurs, ces niveaux de confiance sont plus élevés que ceux enregistrés dans un sondage similaire en janvier — avant la pandémie.

Les premiers ministres des provinces semblent également inspirer plus de confiance chez leurs électeurs qu’avant la pandémie, même si ces niveaux sont deux fois moins importants que ceux des médecins et des scientifiques. La confiance qu’inspirerait le premier ministre Justin Trudeau est toutefois passée de 39 % à 32 % entre mai et septembre.

Les experts en recherche et en méthodologie estiment qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur à un sondage réalisé en ligne, puisque la méthode d’échantillonnage est non probabiliste.