Les Canadiens font preuve de créativité pour venir en aide aux Ukrainiens

VANCOUVER — De nombreux Canadiens puisent dans leurs poches pour offrir ce qu’ils peuvent aux Ukrainiens touchés par la guerre, mais des propriétaires de petites entreprises ont fait preuve de créativité pour contribuer aux activités d’aide humanitaire en cours dans ce pays dévasté par la guerre que lui fait la Russie.

Des artistes de l’entreprise New Moon Tattoo, à Ottawa, affirment avoir été inondés d’appels après avoir offert de tatouer des gens en guise de campagne de financement.

Le propriétaire Dan Allaston affirme qu’environ 65 tatouages — des représentations diverses allant des cocktails Molotov aux tournesols — ont permis d’amasser plus de 6800 $ en une seule journée pour l’aide humanitaire fournie par la Croix-Rouge en Ukraine.

À Edmonton, le propriétaire de la pâtisserie Tisto Cakes, Vitalii Petrechenko, originaire d’Ukraine, a pour sa part fait don d’une journée de ventes à la Fondation Canada-Ukraine.

S’il reconnaît que les 4200 $ amassés sont «une goutte dans la mer», il estime que «ce serait un océan» de dons si tout le monde faisait la même chose.

De son côté, le musicien Andrij Hornjatkevyc se préparait samedi à jouer le bandoura, un instrument à cordes, l’instrument national de l’Ukraine, lors d’un concert-bénéfice organisé par le Département de musique et le Département des langues modernes et des études culturelles de l’Université de l’Alberta.

Ce résident albertain depuis 30 ans, originaire de Ternopil dans l’ouest de l’Ukraine, communiquait avec sa famille jusqu’à tout récemment, jusqu’à ce que les communications soient rompues.

Le professeur agrégé à la retraite a déclaré que le concert comprenait une chanson d’une unité de combat de l’Armée populaire d’Ukraine, pendant l’éphémère république qui a existé de 1917 à 1921, connue sous le nom de Sich Riflemen. La chanson est comme un deuxième hymne national en Ukraine, a-t-il dit, ce qui en fait une pièce significative pour le spectacle.

«Les artistes doivent faire de leur mieux afin de nous assurer de ce qui est approprié pour l’occasion et significatif», a affirmé M. Hornjatkevyc.

Des organismes canadiens de bienfaisance consacrent également une partie de leur énergie aux efforts de secours dans le conflit.

La docteure Bridget Stirling, présidente de l’ICROSS Canada, a déclaré que l’organisation offre habituellement des programmes et des fournitures médicales et éducatives en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cependant, il s’est tourné vers l’Europe après que des diplomates de Pologne et d’Ukraine qui connaissaient bien l’organisation eurent demandé de l’aide.

L’ICROSS a depuis créé une chaîne d’approvisionnement de Varsovie, en Pologne, à Lviv, en Ukraine, pour livrer des fournitures allant des aliments séchés aux couches et chaussettes, a indiqué la Dre Stirling.

Cela signifie que les fournitures qui se rendent à l’entrepôt de Varsovie sont transportées à la frontière, recueillies par les Ukrainiens de l’autre côté et transportées à un autre entrepôt. De là, ils sont distribués par voiture plutôt que par camion, afin d’éviter de créer une cible, a-t-elle dit.

L’organisation a travaillé en partenariat avec Compassionate Resources Warehouse pour envoyer un conteneur rempli de fournitures de Victoria, en Colombie-Britannique.

L’organisme accepte également des dons pour aider à payer les médicaments, qu’il peut acheter à un tarif réduit, et envoyé à l’Hôpital pour enfants de l’Ouest à Lviv.

«Nous avons entendu tellement de gens dire qu’ils sont reconnaissants que les Canadiens les comprennent et les soutiennent», a dit Mme Stirling.