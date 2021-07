Les Canadiens «probablement» confrontés à de l’ingérence dans le processus électoral

OTTAWA — L’agence fédérale de cybersécurité prévient que les Canadiens seront probablement confrontés à des efforts de la part d’«acteurs étrangers» pour influencer ou entraver leur droit de vote avant et pendant le prochain scrutin fédéral, qui pourrait survenir plus tôt que prévu.

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) indique également dans un nouveau rapport que la tenue d’élections fédérales pendant la pandémie de COVID-19 pourrait bien accroître cette menace d’ingérence étrangère.

Mais le CST fait confiance à Élections Canada pour protéger le processus électoral — et souligne de toute façon que les processus démocratiques du Canada restent une cible de faible priorité par rapport à d’autres pays.

Ce rapport est publié alors que le premier ministre Justin Trudeau pourrait déclencher une campagne électorale cet été ou cet automne, ce qui amènerait les Canadiens aux urnes pour la deuxième fois depuis 2019.

Le Centre de la sécurité des télécommunications affirme que la majorité des attaques et des menaces contre les processus démocratiques au Canada, et dans d’autres parties du monde, proviennent de gouvernements étrangers, et que la plupart sont perpétrées par la Russie, la Chine et l’Iran.

Le CST indique également que les électeurs sont plus souvent ciblés que les partis politiques ou le scrutin proprement dit, probablement parce que les acteurs étrangers pensent que c’est plus facile et plus efficace.