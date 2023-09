Les Canadiens se mobilisent pour aider le Maroc à la suite du séisme de vendredi

MONTRÉAL — Un travailleur humanitaire canadien au Maroc affirme avoir été témoin de scènes de «destruction complète» à la suite du séisme de magnitude 6,8 qui a fait plus de 2900 morts.

Selon les Nations unies, le séisme de vendredi a touché 300 000 Marocains.

Hassaan Sheikh, de l’organisme «Islamic Relief Canada», affirme que son équipe distribue des couvertures et des matelas dans les villages proches de l’épicentre du séisme, à environ 70 kilomètres au sud de Marrakech, alors que des corps sont toujours extraits des décombres des maisons détruites vendredi.

M. Sheikh affirme qu’à très court terme, les Marocains ont surtout besoin de nourriture, de couvertures et de produits d’hygiène. À plus long terme, ils auront besoin de reconstruire leur maison, leurs routes et leurs infrastructures critiques, ajoute-t-il.

Ottawa affirme n’avoir reçu aucune demande d’aide du Maroc, mais de nombreux Canadiens ont lancé des initiatives pour aider ce pays d’Afrique du Nord.

À Montréal, où vit une importante communauté marocaine, des mosquées et des commerces ont organisé des collectes de fonds et de vêtements chauds, tandis qu’un groupe s’est réuni en ligne pour recueillir des dons.

Le gouvernement du Québec a promis 1,5 million $ pour les organisations œuvrant au Maroc, tandis que de grands organismes humanitaires, comme l’Islamic Relief Canada et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont lancé des campagnes de financement.

À Ottawa, le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a annoncé mercredi que chaque don de particuliers à la Croix-Rouge canadienne pour le Maroc, entre le 8 et le 28 septembre, sera égalé par le gouvernement, jusqu’à un maximum de 3 millions $.