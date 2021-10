Les Canadiens semblent beaucoup plus satisfaits de leur démocratie que les Américains

WASHINGTON — Une majorité de Canadiens sont satisfaits de l’état de la démocratie dans leur pays, selon un nouveau sondage, alors que les Américains semblent plutôt réclamer des réformes majeures.

Selon le sondage du Pew Research Center, les deux tiers des répondants au Canada se sont dits satisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne chez eux.

Sur les 17 pays où le Centre Pew a mené le sondage, les seuls à obtenir de meilleurs chiffres de satisfaction étaient Singapour, à 82 %, la Suède, à 79 %, et la Nouvelle-Zélande, à 76 %.

Aux États-Unis, cependant, 58 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient insatisfaits de la façon dont les choses fonctionnent, dans un pays longtemps salué dans le monde comme un «phare des valeurs démocratiques».

Ces chiffres placent les États-Unis au treizième rang sur 17 pays, devant le Japon, l’Espagne, l’Italie et la Grèce, «berceau de la démocratie», qui a enregistré le plus bas taux de satisfaction, à 31%.

La partie canadienne du sondage téléphonique a été menée auprès de 1011 répondants entre le 15 mars et le 3 mai — donc plusieurs mois avant les élections fédérales anticipées, qui n’ont à peu près pas changé le paysage politique aux Communes. Le sondage Pew comporte une marge d’erreur de 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

«Le désir de réforme est relativement faible dans six pays: le Canada, les Pays-Bas, la Suède, l’Australie, Singapour et la Nouvelle-Zélande, indique le centre de recherche Pew dans un communiqué. Moins de la moitié des personnes interrogées dans ces six pays souhaitent une réforme significative de leurs systèmes politiques, économiques ou de santé. La satisfaction à l’égard de la démocratie est également particulièrement élevée dans ces pays.»

La santé et l’économie

L’enquête divise en effet les principaux résultats en trois systèmes spécifiques: la politique, l’économie et les soins de santé.

Le schisme entre le Canada et les États-Unis est particulièrement important en ce qui concerne le système politique: 85 % des répondants américains estiment que leur système de gouvernement avait besoin de changements majeurs ou d’une réforme en profondeur, comparativement à seulement 47 % au Canada.

En ce qui concerne les soins de santé, 76 % des répondants américains souhaitaient un changement radical, comparativement à 43 % des Canadiens.

Et pour ce qui concerne le système économique, 46 % des répondants canadiens souhaiteraient une réforme en profondeur ou des changements majeurs, comparativement à 66 % des Américains sondés.

L’étude de Pew a également établi une corrélation directe entre un désir de réformes et les attitudes citoyennes concernant l’impact de la pandémie de COVID-19. Au Canada, seulement 34 % des répondants qui se disaient satisfaits de la façon dont le gouvernement fédéral gérait la pandémie souhaitaient une réforme importante du système politique; chez ceux qui étaient insatisfaits de cette gestion de crise, 73 % souhaitaient du changement.

Par contre, aux États-Unis, cet écart est pratiquement inexistant — 83 % et 88 % respectivement.

Le sondage de Pew a été mené au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Grèce, en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande.