Les Canadiens sont parmi les plus gros consommateurs d’énergie

OTTAWA — Un examen annuel des systèmes énergétiques des différents pays suggère que les Canadiens sont – et resteront – parmi les plus gros consommateurs d’énergie au cours de la prochaine décennie, même si les politiques s’intensifient pour rendre le pays plus écoénergétique.

Les Perspectives énergétiques mondiales de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publiées mercredi montrent que les Canadiens ont utilisé plus de 300 gigajoules d’énergie par personne l’an dernier, plus de trois fois la moyenne mondiale et parmi les plus élevées au monde.

Il faut environ 25 gigajoules pour alimenter une maison canadienne moyenne sur 12 mois, mais la consommation totale d’énergie par personne comprend toute l’énergie utilisée, y compris dans les transports, l’industrie, le chauffage et la climatisation.

Le rapport de l’agence prévoit qu’en raison des politiques visant à rendre les maisons plus écoénergétiques, à éliminer les combustibles fossiles du réseau énergétique et à mettre plus de voitures électriques sur les routes, la demande d’électricité du Canada tombera en dessous de 300 gigajoules par personne d’ici 2030.

Mais ce serait toujours l’une des consommations d’énergie les plus élevées au monde – près de trois fois la moyenne mondiale.

Le rapport indique que le monde entier doit être beaucoup plus ambitieux en matière de réduction de la consommation d’énergie et de remplacement des combustibles fossiles s’il a le moindre espoir d’atteindre l’objectif de l’accord de Paris sur le climat pour empêcher un changement climatique catastrophique et irréversible.