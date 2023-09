Les Canadiens sont plus nombreux à vouloir reconsidérer leurs liens avec la monarchie

MONTRÉAL — Un peu plus d’un an après le décès de la reine Élisabeth II, un nouveau sondage suggère qu’un nombre croissant de Canadiens croient qu’il est temps de reconsidérer les liens du pays avec la monarchie.

Les données publiées mercredi par Léger indiquent que 63 % des répondants à son plus récent coup de sonde sur le sujet — 78 % au Québec — ont estimé qu’il était temps pour le Canada de repenser les liens avec la monarchie britannique.

Il s’agit d’une augmentation de sept points par rapport au mois de mars. Environ 81 % des personnes interrogées ont affirmé ne pas se sentir attachées à la monarchie — 87 % au Québec —, contre 14 % qui ont dit le contraire, des résultats similaires à ceux d’il y a six mois.

Le roi Charles III a accédé au trône en septembre 2022 à la suite du décès de la reine Élisabeth, qui s’est éteinte à l’âge de 96 ans après plus de 70 ans de règne.

Charles a célébré le début de son règne par un couronnement fastueux en mai, auquel ont assisté des dirigeants du monde entier, dont le premier ministre Justin Trudeau, des dirigeants autochtones et d’autres invités de marque.

La gouverneure générale Mary Simon a publié une déclaration vendredi pour marquer le premier anniversaire de l’accession au trône de Charles III, dans laquelle elle fait l’éloge du monarque pour son engagement en faveur de l’environnement et de la réconciliation avec les peuples autochtones.

«Nous connaissions déjà le vif intérêt (du roi) pour le Canada et pour des questions d’intérêt commun, comme les changements climatiques, la diversité et l’inclusion, ainsi que l’éducation», a souligné Mme Simon.

«Au cours de l’année écoulée, il a également démontré son dévouement au service public en s’engageant personnellement en faveur de la réconciliation, du dialogue et du rétablissement des relations entre la Couronne et les peuples autochtones.»

Alors que le décès de la reine a suscité une vague d’affection dans le monde entier, les résultats du sondage Léger suggèrent que son fils n’a pas réussi à gagner l’affection des Canadiens.

Un peu plus de la moitié des répondants, soit 51 %, sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle la monarchie au Canada est dépassée, qu’elle n’a pas sa place au XXIe siècle et que «nous devons nous en débarrasser». Cette proportion passe à 69 % au Québec.

En comparaison, 33 % des personnes interrogées ont soutenu que la monarchie demeure un élément important de l’histoire du pays et qu’il est important de préserver son héritage.

Quelque 19 % des personnes interrogées ont affirmé avoir perdu tout intérêt pour la monarchie depuis la mort de la reine, tandis que la plupart des individus interrogés ont indiqué que leur niveau d’intérêt n’avait pas changé ou qu’elles ne s’étaient jamais intéressées à la monarchie.

En revanche, le nombre de personnes estimant que la monarchie «reste un symbole positif pour le Canada» a augmenté de quatre points, passant de 48 à 52 %, par rapport aux données de 2021.

La firme de sondage a interrogé 1526 personnes en ligne du 8 au 10 septembre. Bien qu’il n’y ait pas de marge d’erreur pour les sondages en ligne, Léger a déclaré qu’un échantillon probabiliste comparable produirait une marge d’erreur ne dépassant pas 2,5 %, 19 fois sur 20.

Les Canadiens des provinces de l’Atlantique sont les plus attachés à la monarchie (21 %), tandis que les Québécois sont les moins attachés à la monarchie (8 %). Les Canadiens âgés de plus de 55 ans sont plus attachés à la monarchie que les plus jeunes, et les femmes sont plus attachées à la monarchie que les hommes.