Les candidats à la direction du Parti conservateur croiseront le fer les 11 et 25 mai

OTTAWA — Le meneur de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, le député de la région d’Ottawa Pierre Poilievre, et son principal adversaire, l’ancien chef progressiste-conservateur et premier ministre du Québec Jean Charest, croiseront le fer les 11 et 25 mai.

La formation politique a indiqué que le premier débat officiel aura lieu en anglais le 11 mai à Edmonton et que le second aura lieu en français à Laval. Tous deux auront lieu à 20 h, heure locale.

Le parti a précisé à La Presse Canadienne qu’il se réserve la possibilité de tenir un troisième débat officiel durant l’été.

Selon les règles qui régissent la course, les candidats ont l’obligation de participer aux débats officiels.

Ils ont jusqu’au 19 avril pour manifester leur intention de participer à la course et verser des frais d’inscription de 50 000 $.

Afin de devenir un «candidat certifié», ce qui leur permet de figurer sur le bulletin de vote et de participer aux débats, ils doivent verser 150 000 $ supplémentaires et récoler les signatures d’appuis d’au moins 500 membres avant le 29 avril.

Jusqu’à présent, seuls Pierre Poilievre, Jean Charest et la candidate sociale-conservatrice Leslyn Lewis ont franchi cette deuxième étape.

Un autre débat, qui n’est pas organisé par les instances du parti, mais plutôt par le groupe conservateur Canada Strong and Free Network, aura lieu le 5 mai à Ottawa.

Selon les organisateurs, Pierre Poilievre, Jean Charest, Leslyn Lewis, Roman Baber, Marc Dalton et Scott Aitchison ont confirmé leur présence. Ils notent cependant que seuls les candidats qui auront été certifiés par le parti pourront participer.

Le temps presse pour la signature des cartes de membres. Seuls les membres en règle du Parti conservateur du Canada le 3 juin à 23 h 59 pourront voter.

L’élection du prochain chef conservateur se tiendra le 10 septembre. Le scrutin se fera par vote préférentiel. Chaque circonscription du pays vaudra 100 points qui seront pondérés en fonction du pourcentage de votes attribués à chaque candidat.

Pierre Poilievre est largement le meneur de la course, selon un récent sondage mené par la firme Léger en collaboration avec l’Association d’études canadiennes.

Chez les électeurs conservateurs, il recueille 43 % d’appuis tandis que Jean Charest arrive deuxième avec seulement 18 %.

Le maire de Brampton, Patrick Brown, arrive troisième avec un maigre 5 %, suit ensuite Leslyn Lewis à 2 %, et les autres ferment la marche avec 1 % ou moins. Près du quart (24 %) des répondants conservateurs ignorent quel candidat ferait le meilleur chef.