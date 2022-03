Les candidats «devraient éviter de se traiter de faux conservateurs», croit Bergen

OTTAWA — La cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, estime que les candidats à la direction devraient éviter de traiter de «faux conservateurs» des adversaires qui ne partagent pas leurs idées.

Mme Bergen, qui dirige le parti depuis le début de février, jusqu’à l’élection d’un chef permanent, a déclaré que les conservateurs ne devraient pas jouer à la «politique identitaire» en opposant un groupe à un autre – par exemple, les «conservateurs sociaux» contre les «conservateurs progressistes» (les «red tories»).

«Lorsque vous pratiquez la politique de division, que vous polarisez, les gens sont tirés vers le bas, ils ne s’élèvent pas, a-t-elle déclaré jeudi dans une entrevue à La Presse Canadienne. Alors, en tant que parti, nous ne devrions pas faire ce que nous reprochons aux libéraux.»

La députée manitobaine et ancienne cheffe adjointe des conservateurs a assumé la direction du parti lorsqu’une majorité de députés ont voté pour évincer Erin O’Toole, après des semaines de grogne et de tensions qui s’accumulaient derrière des portes closes.

Le Parti conservateur doit choisir son nouveau chef le 10 septembre. Au moins huit candidats sont officiellement entrés dans la course, dont l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest, le maire de Brampton, Patrick Brown, et le député fédéral de la région d’Ottawa Pierre Poilievre.

La campagne de M. Poilievre a déjà accusé M. Charest d’être un «libéral» pour être venu diriger le Parti libéral du Québec après avoir été chef de l’ancien Parti progressiste-conservateur à Ottawa au milieu des années 1990.

Mme Bergen estime que les candidats à la direction devraient faire campagne sur leur bilan et sur leurs propositions pour le Parti conservateur. Ce qui exclut de demander tout haut si des candidats sont de «vrais conservateurs», même s’ils ont des idées différentes, croit-elle.

Le «convoi de la liberté»

En tant que cheffe par intérim, Mme Bergen dirige le parti alors qu’il traverse sa troisième course à la direction depuis six ans, dont une grande partie en tant qu’opposition officielle face au gouvernement libéral.

Elle a également pris le relais de M. O’Toole alors que des manifestants et leurs gros camions bloquaient le centre-ville d’Ottawa pour exiger la fin des mesures sanitaires contre la COVID-19 – et la destitution de Justin Trudeau.

De nombreux députés conservateurs ont accueilli les manifestants à leur arrivée à Ottawa et les ont appuyés, alors que la police et les dirigeants municipaux qualifiaient graduellement cette manifestation d’occupation.

Mme Bergen a fait partie des députés qui ont apporté publiquement leur soutien au «convoi de la liberté». Elle expliquait à l’époque qu’elle jugeait important d’écouter les manifestants, même si elle n’était pas d’accord avec leurs tactiques.

Elle a déclaré jeudi que chaque geste avait ses conséquences. «Est-ce que je prends des décisions en fonction de ce que les médias me disent? Ou si ça va me rapporter publiquement? Ou en fonction de ce que disent les sondages? Non. Je fais quelque chose parce que je pense que c’est la bonne chose à faire.»