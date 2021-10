Les candidats municipaux invités à s’engager pour la santé et l’environnement

MONTRÉAL — Des organismes de santé, d’environnement et d’urbanisme ont lancé mardi le site «Je vote pour ma santé», qui liste les engagements que devraient prendre selon eux tous les candidats municipaux du Québec.

Santé urbanité et l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME) ont plaidé pour des villes plus vertes, en conférence de presse au CHUM. Leurs demandes incluent entre autres «un objectif de zéro jour de pollution atmosphérique» pour chaque quartier, «au moins 40 %» de canopée dans chaque ville et la bonification des services de transport en commun ainsi que des réseaux cyclables et piétonniers.

«La pollution de l’air cause 4000 décès prématurés par année au Québec» a déclaré la présidente de Santé urbanité, la Dre Johanne Elsener, citant des chiffres de Santé Canada. En comparaison, ce sont 300 personnes qui meurent d’un accident de la route dans la même période, a-t-elle ajouté.

La présidente de l’AQME, la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, a renchéri que «les gens décèdent de la chaleur extrême», une situation qu’elle a vue elle-même se produire dans son quartier montréalais d’Hochelaga-Maisonneuve.

De plus, des espaces de vie sains permettent selon elle de «lutter contre le stress, l’anxiété et la dépression».

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.