Les caquistes vont brandir l’indépendance comme un épouvantail, selon le PQ

QUÉBEC — La Coalition avenir Québec (CAQ) n’hésite pas à recourir aux tactiques de Duplessis pour tenter d’effrayer les électeurs sur l’indépendance dans l’élection complémentaire de Jean-Talon, a dénoncé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, jeudi.

Il a laissé entendre qu’il sera un indépendantiste «assumé, transparent» et qu’il pourrait déposer avant le vote du 2 octobre le projet de budget de l’an 1 d’un Québec indépendant, promis pour juin dernier.

«La CAQ a déjà commencé (à faire peur aux électeurs avec la souveraineté)», a déclaré le chef souverainiste jeudi matin, au début de la réunion des élus péquistes pour préparer la rentrée parlementaire. Il a même associé la CAQ au Parti libéral du temps de l’ancien premier ministre Jean Charest.

«Mon collègue (le député) Pascal Bérubé me rappelait comment Jean Charest opérait et il y a beaucoup de points similaires.»

Les sondages suggèrent une lutte serrée entre la CAQ et le Parti québécois (PQ) dans la complémentaire de Jean-Talon et selon le leader souverainiste, les caquistes vont tout faire pour «changer de sujet» et brandir l’épouvantail de l’indépendance, plutôt que de rendre des comptes.

Car le sujet de l’heure nuit à la CAQ, selon lui, depuis l’abandon de son engagement phare de réaliser le troisième lien, le tunnel autoroutier Québec-Lévis.

«C’est quoi le sujet en ce moment? C’est: est-ce que la population mérite d’être respectée? Son intelligence doit-elle être respectée lorsqu’on prend des engagements lors d’une élection en sachant très bien qu’ils n’auront pas lieu.»

Le chef caquiste François Legault a pour sa part déclaré mardi que l’enjeu de cet automne ne sera «pas l’indépendance du Québec, mais le coût de la vie», rappelant ainsi l’objectif numéro 1 du PQ, soit de réaliser la souveraineté – ce qui pourrait rebuter des électeurs.

En outre, le slogan de la CAQ demande aux électeurs de «garder Jean-Talon au gouvernement».

En mêlée de presse jeudi matin juste avant le caucus de ses élus, M. St-Pierre Plamondon a associé ces tactiques à celles de l’ancien premier ministre Maurice Duplessis, qui invitait les électeurs à «voter du bon bord», pour reprendre l’expression de l’époque.

«Ça ressemble étrangement à des slogans utilisés par l’Union nationale à la fin des années 50. Ce sont des slogans qui ne visent pas à bâtir ou à inspirer, mais à créer une crainte dans la population.»

M. St-Pierre Plamondon estime que l’élection d’un député péquiste dans cette complémentaire ferait avancer la cause souverainiste.

«Un quatrième député fait avancer l’indépendance, le Parti québécois, la démocratie. Avoir un quatrième mousquetaire, ça fait une très grande différence.»

Rappelons que le caucus péquiste est passé de sept à trois élus après les élections de 2022.