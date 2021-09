Les cas de COVID-19 se multiplient dans les provinces maritimes

HALIFAX — Les cas de COVID-19 se sont multipliés jeudi au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, principalement parmi les jeunes et les non-vaccinés.

Le Nouveau-Brunswick signalait 51 nouveaux cas, dont 47 parmi les gens qui ne sont pas totalement vaccinés. Par ailleurs, 15 personnes étaient hospitalisées à cause du virus, dont neuf aux soins intensifs. On comptait jeudi 336 cas actifs dans cette province.

De nouveaux cas continuent d’être signalés dans toutes les zones de santé, Fredericton affichant le nombre le plus élevé, avec 21, dont 11 jeunes de 19 ans et moins. On signalait aussi 12 nouveaux cas dans la région de Campbellton, 10 dans la région de Moncton, quatre dans celle d’Edmundston, trois dans la région de Bathurst et un dans celle de Saint-Jean. On signale aussi des cas positifs dans des écoles des régions de Moncton, de Fredericton et d’Edmundston.

La Santé publique a par ailleurs déclaré jeudi que l’éclosion au Centre correctionnel régional du Sud-Est, à Shediac, était terminée. Cette éclosion avait été déclarée le 23 août après le signalement d’un cas dans l’établissement.

La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a aussi déclaré jeudi qu’il y avait eu une légère augmentation des prises de rendez-vous pour la vaccination depuis l’annonce, mercredi, d’un système de passeport vaccinal qui sera bientôt mis en place au Nouveau-Brunswick. Jusqu’ici, 77,2 % des citoyens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés et 85,8 % ont reçu leur première dose.

Un groupe très «actif» en N.-É.

La Nouvelle-Écosse signalait de son côté 34 nouveaux cas et 173 infections actives dans toute la province, dont quatre hospitalisations.

La plupart des 34 nouveaux cas ont été signalés dans la région sanitaire du Nord, où de nombreux cas sont liés à un groupe de gens non vaccinés. On indique que les 26 nouveaux cas dans cette région sont tous des contacts étroits de cas déjà connus. Le ministère de la Santé s’attendait jeudi à ce que davantage d’infections émergent de ce groupe.

Sept autres cas étaient signalés dans la zone centrale, où les responsables de la santé publique affirment qu’il existe des signes de propagation communautaire parmi des gens non vaccinés de 20 à 40 ans qui participent à des activités sociales. Un autre cas, dans la zone est, est plutôt lié à des voyages.

Les données gouvernementales montrent que plus de 73 % des Néo-Écossais sont maintenant complètement vaccinés et 79 % ont reçu au moins une dose.

Record dans l’Île-du-Prince-Édouard

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, le nombre de cas actifs de COVID-19 a atteint jeudi un record de 34, à la suite d’une éclosion dans une école primaire de Charlottetown.

La médecin-hygiéniste en chef, Heather Morrison, a signalé sept nouveaux cas jeudi: trois chez des enfants de moins de 10 ans et quatre chez des jeunes de 10 à 19 ans. Tous ces cas sont liés à une éclosion à l’école primaire West Royalty, qui a fait 19 infections depuis samedi.

La docteure Morrison avait annoncé mercredi de nouvelles restrictions dans l’île, dont le retour du port obligatoire du masque dans les lieux publics intérieurs.

Passeport facultatif à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé, John Haggie, a déclaré jeudi que la province n’avait pas l’intention de rendre obligatoire le passeport vaccinal, qui doit entrer en vigueur en octobre.

Techniquement, la «preuve de vaccination» est basée sur le modèle québécois, où le passeport est obligatoire pour accéder aux événements intérieurs et aux commerces non essentiels, comme les restaurants et les bars.

Mais à Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre Haggie a indiqué que cette preuve vaccinale sera un outil facultatif pour les entreprises et les commerces. Cette preuve vaccinale pourrait toutefois devenir obligatoire dans une région ou une communauté spécifique si le gouvernement devait mettre en œuvre des mesures spéciales, a ajouté le ministre.