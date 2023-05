Les cas de mpox ont reculé, mais des épidémies estivales inquiètent aux États-Unis

NOUVELLE-ORLÉANS — L’urgence sanitaire de mpox est terminée, mais les responsables de la santé américains veulent empêcher une répétition des épidémies de l’année dernière.

Les infections de mpox, autrefois appelée «variole simienne», ont explosé au début de l’été 2022 à la suite des rassemblements de la Fierté. Plus de 30 000 cas ont été signalés aux États-Unis l’année dernière, la plupart d’entre eux se sont propagés lors de contacts sexuels entre hommes homosexuels et bisexuels. Environ 40 personnes sont décédées.

Au Canada, en date du 26 mai 2023, on recensait près de 1500 cas, dont 45 hospitalisations. Aucun décès n’a été signalé. Selon le gouvernement, depuis mai 2022, plus de 150 000 doses de vaccin et ainsi que 165 traitements ont été distribués au Canada.

Avec des événements de la Fierté prévus à travers les États-Unis dans les prochaines semaines, les responsables de la santé et les organisateurs d’événements se disent optimistes quant au fait que les infections cette année seront moins nombreuses et moins graves.

Parmi les raisons évoquées, il y a une plus grande offre de vaccins, plus de personnes immunisées et un accès plus facile à un médicament pour traiter le mpox.

On craint toutefois que les gens ne considèrent pas le mpox comme un problème aussi important l’année dernière.

«Loin des yeux, loin du cœur», a rappelé le Dr Demetre Daskalakis, qui conseille la Maison-Blanche sur sa réponse contre le mpox.

La semaine dernière, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont lancé une alerte sanitaire aux médecins américains pour surveiller les nouveaux cas. Jeudi, l’agence a publié une étude qui a estimé la probabilité de résurgence du mpox dans 50 comtés qui ont fait l’objet d’une campagne gouvernementale de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

L’étude a conclu que 10 des comtés avaient 50 % de chances ou plus de connaître des épidémies de mpox cette année. Le calcul était basé en grande partie sur le nombre de personnes considérées comme à haut risque d’infection et sur la fraction d’entre elles qui avaient une certaine immunité grâce à la vaccination ou à une infection antérieure.

En tête de liste se trouvent Jacksonville, Memphis, et Cincinnati – villes où l’on estime que 10 % ou moins des personnes les plus à risque sont immunisées. Vingt-cinq autres comtés ont des niveaux d’immunité faibles ou moyens qui les exposent à un risque plus élevé d’épidémies.

L’étude présentait une série de limites, notamment le fait que les scientifiques ne savent pas combien de temps dure l’immunité avec la vaccination ou les infections antérieures.

Alors pourquoi faire l’étude? Pour avertir les gens, a défendu le Dr Chris Braden, qui dirige la réponse du mpox du CDC.

«C’est quelque chose qui est important pour les juridictions pour promouvoir la prévention du mpox, et pour que la population en prenne note — et prenne soin d’elle-même. C’est pourquoi nous faisons cela», a-t-il déclaré.

Les autorités tentent de donner un sentiment d’urgence à une menace pour la santé qui était considérée comme une crise naissante l’été dernier, mais qui s’est estompée à la fin de l’année.

Sentiment d’urgence moins important

Le mpox est causé par un virus de la même famille que celui responsable de la variole. Il est endémique dans certaines régions d’Afrique, où des personnes ont été infectées par des morsures de rongeurs ou de petits animaux, mais n’était pas connu pour se propager facilement chez les humains.

Des cas ont commencé à apparaître en Europe, aux États-Unis et au Canada il y a environ un an, principalement chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et se sont intensifiés dans des dizaines de pays en juin et juillet. Les infections étaient rarement mortelles, mais de nombreuses personnes souffraient de lésions cutanées douloureuses pendant des semaines.

Les pays se sont précipités pour trouver un vaccin ou d’autres contre-mesures. Fin juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence sanitaire. Les États-Unis ont fait de même début août.

Par la suite, les cas ont commencé à baisser, passant d’une moyenne de près de 500 par jour aux États-Unis en août à moins de 10 fin décembre. Les experts ont attribué la baisse à plusieurs facteurs, notamment les mesures gouvernementales pour surmonter la pénurie de vaccins et les efforts de la communauté gaie et bisexuelle pour diffuser des avertissements et limiter les rencontres sexuelles.

L’urgence américaine a pris fin janvier et l’OMS a mis fin à sa déclaration d’urgence sanitaire plus tôt ce mois-ci.

En effet, le sentiment d’urgence concernant le mpox est moins important que l’année dernière, a reconnu Dan Dimant, porte-parole de NYC Pride. L’organisation prévoit moins de messages sur la menace lors de ses événements le mois prochain, bien que les plans puissent changer si la situation s’aggrave.

Il y avait de longues files d’attente pour se faire vacciner au plus fort de la crise l’année dernière, mais la demande s’est estompée à mesure que les cas diminuaient. Le gouvernement américain estime que 1,7 million de personnes – principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes – courent un risque élevé d’infection par le mpox, mais seulement 400 000 environ ont reçu les deux doses recommandées du vaccin.

«Nous ne sommes certainement pas là où nous devons être», a déclaré M. Daskalakis, lors d’une entrevue la semaine dernière lors d’une conférence STD à La Nouvelle-Orléans.

Le virus ne disparaît pas

Certains voient d’éventuels nuages à l’horizon. Des cas sont apparus cette année dans certains pays européens et en Corée du Sud. Jeudi, des responsables britanniques ont déclaré qu’une augmentation des cas de mpox à Londres au cours du mois dernier met en lumière que le virus ne disparaît pas.

Près de 30 personnes, dont beaucoup entièrement vaccinées, ont été infectées lors d’une récente épidémie à Chicago. Comme pour la COVID-19 et le vaccin contre la grippe, les personnes vaccinées peuvent toujours contracter le mpox, mais elles auront probablement des symptômes plus légers, rappellent les responsables.

Le Dr Joseph Cherabie, directeur médical associé de la clinique de santé sexuelle du comté de Saint-Louis, a expliqué que les gens de la région se rendaient à Chicago pour des événements, de sorte que les épidémies là-bas peuvent avoir des effets d’entraînement ailleurs.

«Nous avons plusieurs semaines de retard sur Chicago. Chicago est généralement notre indicateur», a indiqué M. Cherabie.

Les responsables de la santé de Chicago prennent des mesures pour empêcher une nouvelle propagation lors d’un rassemblement «International Mr. Leather» cette fin de semaine.

Les organisateurs de l’événement conseillent les participants de se faire vacciner.

