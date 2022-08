Les cas de sextorsion ont atteint un niveau alarmant, préviennent des experts

VANCOUVER — Le nombre de cas de sextorsion a grimpé en flèche au cours de la pandémie et atteint des niveaux alarmants, préviennent des experts qui souhaitent une plus grande sensibilisation de la population et un renforcement des lois.

Selon les données publiées cette semaine par Statistique Canada, le nombre de cas d’extorsion déclarés à la police au Canada, a bondi de près de 300 % en près d’une décennie. Une grande partie de cette hausse a été constatée au cours de la pandémie.

David Fraser, un avocat de Halifax, reproche aux forces policières d’être incapables de faire appliquer les lois existantes dans un contexte numérique.

Lianna McDonald, directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance, réclame l’imposition rapide d’un «cadre réglementaire aux entreprises de technologie», sinon le problème ne fera qu’empirer.

Le sextorsion est un crime qui a attiré le regard des Canadiens lorsqu’une adolescente âgée de 15 ans de la Colombie-Britannique s’est suicidée en 2012 après avoir été harcelée par un intimidateur caché derrière son anonymat.

Depuis, Aydin Coban, un Néerlandais accusé d’extorsion, de harcèlement criminel, de communication avec une adolescente en vue de commettre une infraction sexuelle et de deux chefs de possession de pornographie juvénile, est en attente d’une décision du jury.

Signy Arnason, du Centre canadien de protection de l’enfance, souligne que le phénomène n’a pas cessé de croître depuis la mort de la jeune Todd.