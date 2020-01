Les catastrophes aériennes les plus meurtrières impliquant des Canadiens

Un aperçu de certaines des catastrophes aériennes les plus meurtrières impliquant des victimes canadiennes:

8 janvier 2020: le vol 752 d’Ukraine International à destination de Kiev s’écrase peu après le décollage à Téhéran, en Iran, tuant les 176 personnes à bord, dont 63 Canadiens.

24 juillet 2014: le vol 5017 d’Air Algérie reliant Ouagadougou, au Burkina Faso, à Alger s’écrase à Gossi, au Mali, tuant 116 personnes dont cinq Canadiens et six résidents permanents, tous du Québec.

31 octobre 1999: le vol 990 d’EgyptAir, reliant Los Angeles au Caire, avec escale à New York, s’écrase à environ 100 km au sud de Nantucket, dans le Massachusetts, tuant les 217 personnes à bord, dont 22 Canadiens.

2 septembre 1998: le vol 111 de Swissair s’écrase au large de la Nouvelle-Écosse, tuant les 229 personnes à bord, dont quatre Canadiens.

23 juin 1985: le vol 182 d’Air India reliant Toronto et Montréal à Londres explose en vol au-dessus de l’Atlantique, près de l’Irlande, tuant les 329 personnes à bord, dont 268 Canadiens.

1er septembre 1983: le vol 007 de Korean Air, reliant New York à Séoul, en Corée du Sud, via Anchorage, en Alaska, est abattu par des avions de chasse soviétiques, tuant 269 passagers et membres d’équipage à bord, dont neuf Canadiens.

11 février 1978: le vol 314 de Pacific Western Airlines qui reliait Edmonton à Castlegar, en Colombie-Britannique, s’écrase près de Cranbook, en C.-B., tuant 38 passagers et quatre membres d’équipage. Sept personnes ont survécu à l’accident.

5 juillet 1970: le vol 621 Montréal-Toronto-Los Angeles d’Air Canada s’écrase près de Toronto, tuant les 109 personnes à bord.

8 juillet 1965: le vol 21 des Lignes aériennes Canadien Pacifique reliant Vancouver à Whitehorse s’écrase en Colombie-Britannique, tuant les 52 personnes à bord.

29 novembre 1963: le vol 831 Montréal-Toronto de Trans-Canada Air Lines s’écrase près de Sainte-Thérèse-de-Blainville, au nord de Montréal, tuant les 118 personnes à bord. La grande majorité des occupants étaient de Toronto.

11 août 1957: le vol 315 de Maritime Central Airways reliant Londres à Toronto s’écrase près d’Issoudun, dans la région de Québec, tuant les 79 personnes à bord.

9 décembre 1956: le vol 810 de Trans-Canada Air Lines s’écrase près de Chilliwack, en Colombie-Britannique, tuant les 62 personnes à bord.

8 avril 1954: un avion de Trans-Canada Airlines entre en collision avec un petit appareil Harvard de l’armée de l’air au-dessus de Moose Jaw, en Saskatchewan, tuant les 35 personnes à bord et une autre au sol.