Les célébrations du Nouvel An lunaire assombries par des coups de feu en Californie

VANCOUVER — Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé avoir «le cœur brisé» en pensant aux victimes des coups de feu, en Californie de samedi.

Un tireur a tué dix personnes et en a blessé dix autres dans une salle de danse de Monterey Park, une ville à l’est de Los Angeles habitée majoritairement par des immigrants chinois et des Américains asiatiques dont les parents sont des immigrants. L’attaque a eu lieu alors que les victimes célébraient le Nouvel An lunaire.

La célébration de Monterey Park est l’une des plus grandes de Californie et a attiré des dizaines de milliers de fêtards au cours de la journée. Deux jours de festivités, où participent habituellement 100 000 personnes, ont été annulés suite à la tragédie.

M. Trudeau, qui assiste à l’une des plus grandes parades du Nouvel An lunaire du Canada, dans le quartier chinois de Vancouver, a souligné que c’est la première fois depuis le début de la pandémie que les célébrations peuvent avoir lieu en présentiel.

Mais les nouvelles de la tuerie ont selon lui amené de la tristesse au cœur d’un événement qui devait être emplie de joie.

«Nous serons là pour offrir tout le soutien que le Canada peut donner», a-t-il dit aux journalistes samedi, avant que la parade ne débute.

Il a adressé ses condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie.

Cette année, des milliers de Canadiens se rassemblent à travers le pays pour célébrer l’arrivée de l’année du lapin.

―――

Avec des informations de l’Associated Press