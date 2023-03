Les certificats de décès des enfants de pensionnats rendus accessibles au Manitoba

WINNIPEG — Le gouvernement du Manitoba a signé un accord pour ouvrir l’accès aux certificats de décès des enfants autochtones morts dans les pensionnats.

L’entente permet au Centre national pour la vérité et la réconciliation de demander les documents au Bureau de l’état civil et de mieux comprendre ce qui s’est passé dans les écoles. Jusqu’à ce jour, les familles avaient accès aux documents, tandis que les chercheurs et d’autres intervenants devaient obtenir une autorisation extraordinaire pour tout document.

Stephanie Scoot, directrice générale du centre, affirme que chaque information sur les anciens élèves aide à montrer la vérité.

La grande cheffe Cathy Merrick de l’Assemblée des chefs du Manitoba dit qu’il est important que les gens en apprennent plus et parlent des enfants qui ont fréquenté les pensionnats.

Le ministre des Services gouvernementaux, James Teitsma, a déclaré que le mémorandum répond à l’un des appels à l’action contenus dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada publié il y a huit ans.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats pendant plus d’un siècle au Canada, et le rapport de la commission précise que beaucoup ont subi des abus.