Les CF-18 canadiens n’ont pas les missiles utilisés pour abattre les objets volants

OTTAWA — Les avions de chasse canadiens ne sont toujours pas équipés du type de missiles que l’armée américaine a utilisés récemment pour abattre quatre objets volants non identifiés, même si l’armée canadienne en avait commandé 50 il y a plus de deux ans et demi.

Le gouvernement américain avait d’abord approuvé en juin 2020 la vente potentielle au Canada de 50 missiles AIM-9X «Sidewinder» équipés de radar, dans le cadre d’un effort plus large visant à moderniser la flotte vieillissante de CF-18 canadiens.

Cette initiative comprend notamment la modernisation de l’armement et des systèmes de combat, que le vérificateur général du Canada avait déjà qualifiés d’obsolètes en 2018 dans un rapport.

Pourtant, le ministère de la Défense nationale confirme que les CF-18 ne sont pas encore armés de ces missiles.

L’armée américaine a utilisé des AIM-9X au cours des deux dernières semaines pour abattre quatre objets survolant l’Amérique du Nord, dont un au-dessus du Yukon samedi.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la décision de faire abattre l’objet volant par un avion de chasse américain avait été prise après que l’ordre a été donné à l’appareil qui avait «la meilleure option, le plus rapidement possible», de l’abattre.