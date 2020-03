Les Championnats du monde de patinage artistique de Montréal sont annulés

MONTRÉAL — La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé l’annulation des Championnats du monde de patinage artistique qui devaient avoir lieu à Montréal, du 16 au 22 mars, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le premier ministre, François Legault, avait laissé entendre mercredi matin qu’il s’agissait d’une possibilité. La ministre McCann l’a confirmé en après-midi.

«Selon la recommandation émise plus tôt, les Championnats du monde de patinage artistique sont annulés, a-t-elle déclaré en conférence de presse.

«Patinage Canada et l’Union internationale de patinage (ISU) ont suivi de près la position des autorités provinciales et fédérales sur la propagation du virus et respectent pleinement la difficile décision prise aujourd’hui, a indiqué Patinage Canada par communiqué. À l’instar des autorités, Patinage Canada et l’ISU s’engagent à assurer la santé et la sécurité des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des bénévoles et des spectateurs.»

Pour ce qui est des autres événements internationaux qui se tiendront au Québec dans les prochaines semaines, la direction nationale de la santé publique s’ajustera au cas par cas, selon la progression du coronavirus.

Ainsi, la Coupe du monde de ski de fond de Québec, présentée samedi et dimanche, doit toujours avoir lieu, bien que l’équipe norvégienne et la majeure partie de l’équipe italienne ont décidé de faire l’impasse sur la compétition.

Les galas de boxe d’Eye of the Tiger Management, prévus jeudi et samedi au Casino de Montréal, ainsi que ceux de Groupe Yvon Michel, le 21 mars au Casino de Montréal, et le 28 mars au Centre Vidéotron de Québec, sont toujours à l’affiche.

Un boxeur italien devant participer à l’une des cartes d’EOTTM s’est toutefois vu refuser l’entrée au pays.

Quant aux matchs préparatoires du Baseball majeur devant avoir lieu au Stade olympique entre les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto, les 23 et 24 mars, le réseau Sportsnet assure qu’ils sont toujours à l’affiche.

La situation pourrait bien évidemment évoluer d’ici là.

Montréal, qui a accueilli les Mondiaux de patinage artistique pour la dernière fois en 1932, a obtenu l’organisation des Mondiaux 2020 en septembre 2017. L’édition 2021 sera disputée à Stockholm, en Suède.

Ces championnats sont la plus récente compétition à être annulée au Canada, après le Championnat du monde de hockey féminin, qui devait avoir lieu en Nouvelle-Écosse du 31 mars au 10 avril, annulé samedi dernier.

Par contre, le Championnat du monde de curling féminin, qui sera lancé samedi, à Prince George, en Colombie-Britannique, aura lieu. Le week-end dernier, une compétition de rugby à sept a aussi été disputée selon l’horaire prévu à Vancouver.

Mardi, 20 243 spectateurs se sont réunis au Stade olympique pour encourager l’Impact de Montréal, qui disputait le match aller de son quart de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf contre le CD Olimpia. Le onze montréalais s’est incliné 2-1. Le match retour aura lieu mardi prochain, au Honduras, où on a confirmé mercredi les deux premiers cas d’infection à la COVID-19.