Les changements climatiques auront un impact sur la santé, prévient un rapport

MONTRÉAL — Les changements climatiques auront un impact majeur sur la santé des Canadiens et il est nécessaire de se préparer dès maintenant à en affronter les répercussions, prévient un rapport dévoilé mercredi par l’Institut canadien des changements climatiques.

L’urgence est d’autant plus grande, a dit un des auteurs du rapport, que la crise de la COVID-19 a mis en évidence la fragilité du système de santé et les inégalités sanitaires qui existent au sein de la société.

Le rapport met notamment en garde contre une augmentation du smog urbain et contre une multiplication des vagues de chaleur. On redoute des dizaines de milliards de dollars en coûts et des dizaines de milliers d’hospitalisations et de décès prématurés.

Les changements climatiques représentent une «menace non seulement pour l’environnement et l’économie, mais également pour la santé publique», prévient le rapport.

On risque d’assister à une amplification des inégalités qui existent déjà en santé et à un alourdissement du fardeau financier qui pèse sur le système de santé et sur l’économie, à moins que les gouvernements n’investissent dans la préparation et la prévention, ajoute-t-on.

Les feux de forêt, les inondations et les canicules ne sont que les exemples les plus dramatiques et les plus visibles des changements climatiques et des impacts qu’ils peuvent avoir sur la santé, dit le rapport.