Les changements climatiques rendront la saison pollinique encore plus déplaisante

Les changements climatiques ont déjà allongé la saison et augmenté la densité polliniques, mais le pire reste encore peut-être à venir.

Des climatologues de l’Université du Michigan ont examiné le pollen de 15 plantes qui poussent aux États-Unis et utilisé des simulations informatiques pour calculer à quel point la saison des allergies se sera intensifiée en 2100, et leurs résultats n’ont rien d’encourageants.

Au fur et à mesure que la planète se réchauffe, la saison pollinique commencera quelques semaines plus tôt et finira quelques jours plus tard — et elle sera d’une intensité sans précédent, avec des niveaux de pollen jusqu’à trois fois supérieurs en certains endroits, prévient une étude publiée tout récemment par le journal scientifique Nature Communications.

Du temps plus chaud permet aux plantes de fleurir plus tôt et de continuer à fleurir plus longtemps. Pendant ce temps, le dioxyde de carbone relâché dans l’atmosphère par la combustion de carburants comme le charbon, l’essence et le gaz naturel aide les plantes à produire encore plus de pollen, a dit la co-auteure de l’étude, Allison Steiner.

Ça se produit déjà. Une étude publiée il y a un an a constaté que, entre 1990 et 2018, le pollen a augmenté et que la saison des allergies commence plus tôt, essentiellement en raison des changements climatiques.

Les allergologues précisent que la saison pollinique commençait habituellement autour de la Saint-Patrick aux États-Unis; on parle maintenant plutôt de la Saint-Valentin.

La nouvelle étude indique que la saison pollinique durera plus longtemps et que la quantité totale de pollen explosera. La situation dépendra aussi du type de pollen, de l’emplacement et de la quantité de gaz à effet de serre produite.

Avec des réductions modestes des émissions de gaz à effet de serre provenant du charbon et des hydrocarbures, la saison pollinique commencerait 20 jours plus tôt d’ici la fin du siècle. Selon le scénario le plus pessimiste, et le moins probable, la saison pollinique commencerait 40 jours plus tôt qu’au cours des dernières décennies.

Environ 30 % de la population mondiale et 40 % des enfants américains souffrent d’allergies au pollen, ce qui nuit à l’économie par le biais de jours de travail perdus et de coûts médicaux, a souligné l’auteur principal de la nouvelle étude, Yingxiao Zhang.

Les allergies sont particulièrement pénibles pour les 25 millions d’Américains qui souffrent d’asthme, et leur sort pourrait s’aggraver.

La saison pollinique de l’herbe à poux et d’autres herbes s’étirera, a ajouté M. Zhang, et les quantités de pollen qu’elles produisent grimperont.

Les projections des chercheurs de l’Université du Michigan sont environ deux fois plus importantes que les hausses de pollen constatées depuis 1990, a dit le climatologue Bill Anderegg, de l’Université de l’Utah.

«Règle générale, c’est une étude incroyablement importante, a-t-il dit. Ça nous prévient que les tendances historiques de saisons polliniques plus longues et plus sévères vont probablement continuer, en raison des changements climatiques, et que ça aura absolument des conséquences importantes pour les allergies et l’asthme des Américains.»