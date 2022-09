Les chefs au «sommet électoral» de l’UMQ au lendemain du débat

MONTRÉAL — Au lendemain de leur premier débat dans la campagne, les chefs font campagne à Montréal, vendredi, en participant notamment à un «sommet électoral» de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Les chefs devraient se positionner sur la «plateforme municipale électorale» de l’UMQ concernant les finances et la fiscalité, l’habitation et le logement, l’aménagement du territoire et les infrastructures et le développement régional.

En présentant sa liste d’épicerie à la fin août, l’UMQ recommandait notamment la construction massive de logements sociaux et abordables et une révision du modèle d’affaires du transport interurbain.

Concernant la pénurie de main-d’oeuvre, il était aussi question de soutenir financièrement une stratégie de régionalisation de l’immigration et d’utiliser la fiscalité pour inciter la participation au marché du travail.

Avant de se rendre au Centre Sheraton pour le sommet de l’UMQ, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, rend visite vers 10h00 à l’équipe électorale de la CAQ à Montréal, et tient une mêlée de presse.

Dans l’après-midi, Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire (QS), fait un engagement en transport, et se rend ensuite pour une activité militante dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

En fin de journée, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, tient un rassemblement militant dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, doit distribuer la «PasseClimat» à l’entrée du métro Honoré-Beaugrand, pour rappeler l’objectif de son parti d’un accès à tous les services de transport en commun au Québec pour 1 $ par jour.

En fin de journée, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, tient un rassemblement de mi-campagne à Québec.