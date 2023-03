Les chefs de parti de l’Î.-P.-É s’affrontent ce soir lors d’un débat

CHARLOTTETOWN — Les quatre chefs de parti de l’Île-du-Prince-Édouard doivent s’affronter lundi soir dans le cadre du seul débat télévisé des chefs avant les élections provinciales du 3 avril.

Le débat de 90 minutes doit commencer à 18h30 avec le chef progressiste-conservateur Dennis King, le chef du Parti vert Peter Bevan-Baker, la cheffe du Parti libéral Sharon Cameron et la cheffe du Nouveau Parti démocratique Michelle Neill.

Don Desserud, un expert en sciences politiques installé à l’Île-du-Prince-Édouard, prévoit d’accorder une attention particulière au ton entre MM. King et Bevan-Baker, qui, selon lui, ont tous deux fait preuve d’une remarquable courtoisie l’un envers l’autre lors du débat des chefs de 2019.

Il regardera comment M. King, le premier ministre sortant, gère les attaques et à quel point les verts et les libéraux seront agressifs lors de la joute de ce soir.

Les principaux enjeux de cette campagne électorale sont les soins de santé, le logement et le changement climatique.

La province a connu des pénuries de professionnels de la santé, un manque de logements abordables et des problèmes associés au changement climatique tels que des tempêtes de plus en plus dévastatrices et de l’érosion des rives.