Les chefs du Nouveau-Brunswick courtisent le milieu des affaires

FREDERICTON — Le chef libéral Kevin Vickers estime que le Nouveau-Brunswick a besoin d’un programme axé sur la croissance, et non de l’austérité et des coupes que promeut selon lui son rival progressiste-conservateur Blaine Higgs.

Devant une assemblée de gens d’affaires, mardi, M. Vickers a déclaré qu’il mettrait «sur les stéroïdes» l’agence de développement économique de la province.

S’adressant plus tard au même groupe, M. Higgs a affirmé que le budget que son gouvernement a déposé au printemps portait ses fruits et qu’il n’inventait rien de nouveau pendant la campagne. Il a ajouté que la province devait trouver de nouvelles façons de fournir des services de santé alors que s’accroît la pénurie de médecins.

Les dirigeants d’entreprise du Nouveau-Brunswick ont fait savoir qu’ils s’attendaient à ce que les chefs des partis tiennent compte des enjeux du milieu des affaires dans leurs décisions après les élections du 14 septembre.

Lors des campagnes électorales, les chefs présentent traditionnellement leur plateforme devant des rassemblements de gens d’affaires dans les grandes villes de la province, mais avec les restrictions liées à la COVID-19, les regroupements d’entreprises de Fredericton, Moncton et Saint-Jean ont plutôt opté pour des conférences virtuelles.