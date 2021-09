Les chefs fédéraux amorcent leur dernière semaine de campagne

OTTAWA — Trois chefs de partis fédéraux faisaient campagne en Ontario et en Colombie-Britannique, tandis que le Bloc québécois se concentrait sur la circonscription d’une ministre libérale, lundi, alors que débute la dernière semaine de la campagne électorale.

Le chef libéral Justin Trudeau était de retour à Vancouver pour y faire une annonce lundi matin.

Le chef conservateur Erin O’Toole, quant à lui, commençait sa journée à Carp, aux abords d’Ottawa.

Plus tard dans la journée, il prévoyait tenir deux assemblées publiques virtuelles avec des résidents de l’Ontario et de la Colombie-Britannique à partir du studio qu’il a installé dans un hôtel d’Ottawa et qu’il utilise depuis le début de sa campagne.

Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, était, pour sa part, dans le nord de l’Ontario pour la deuxième journée consécutive.

Il arrêtait d’abord dans la communauté de Sioux Lookout avant de se déplacer vers la Première Nation Neskantaga.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet avait à son horaire une multitude d’arrêts en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent.

Le Bloc québécois a dans sa mire la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier. M. Blanchet commençait donc sa journée par un point de presse à Gaspé. Le Bloc croit que ce comté est prenable. Mme Lebouthillier a gagné par seulement 637 voix en 2019 et le candidat bloquiste, Guy Bernatchez, est de retour pour un match de revanche.