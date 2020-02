Les chercheurs sont invités à se pencher sur les impacts sociaux du coronavirus

OTTAWA — Les Instituts de recherche en santé du Canada devraient bientôt débloquer des fonds pour que des chercheurs étudient le nouveau coronavirus — y compris la peur et l’ostracisme qu’il provoque chez certains.

L’agence fédérale, qui attribue des subventions aux chercheurs canadiens, dit vouloir mieux comprendre comment le virus se propage, aussi bien dans le corps que dans les esprits.

Elle suggère plusieurs champs de recherche qui pourraient être financés, y compris la façon dont les gens comprennent et réagissent à ce nouveau coronavirus. Des subventions seraient ainsi disponibles pour élaborer des stratégies de lutte contre la désinformation, la peur et la stigmatisation de certaines populations.

Les chercheurs sont également encouragés à trouver un moyen de détecter et de suivre les tout premiers cas de coronavirus, qui a jusqu’à présent fait plus de 600 morts — essentiellement en Chine — et infecté plus de 31 000 personnes dans le monde. En date de vendredi, cinq cas du nouveau coronavirus avaient été confirmés au Canada; personne n’est mort de la maladie.

Rien n’indique pour l’instant que ce coronavirus sera aussi dangereux que le virus de l’influenza, responsable de la «grippe commune», qui tue des milliers de personnes chaque année au Canada. À l’heure actuelle, «on ne sait pas clairement avec quelle facilité ce virus se transmet d’une personne à l’autre», rappelle l’Agence de la santé publique du Canada. Par ailleurs, la plupart des personnes atteintes d’une maladie causée par un coronavirus se rétablissent d’elles-mêmes.

L’appel de propositions des Instituts de recherche en santé du Canada sera officiellement publié lundi, ainsi que le montant des subventions offertes.