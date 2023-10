Les cigarettes pourraient progressivement être interdites à tous en Angleterre

LONDRES — Le premier ministre britannique Rishi Sunak a proposé mercredi de relever d’un an l’âge légal à partir duquel les Anglais peuvent acheter des cigarettes, chaque année, jusqu’à ce que cette pratique devienne illégale pour l’ensemble de la population et que le tabagisme soit, espère-t-il, progressivement éliminé chez les jeunes.

Dévoilant son projet lors de la conférence annuelle du parti conservateur, M. Sunak a expliqué vouloir «empêcher les adolescents de commencer à fumer» et a répété que l’augmentation annuelle de l’âge légal de vente signifierait «qu’un jeune de 14 ans aujourd’hui ne se verra jamais vendre légalement une cigarette».

Il est actuellement illégal de vendre des cigarettes ou des produits du tabac à des personnes de moins de 18 ans au Royaume-Uni.

Le bureau de M. Sunak a précisé que les changements progressifs empêcheraient les enfants qui auront 14 ans cette année et ceux qui sont plus jeunes aujourd’hui de se voir vendre légalement des cigarettes en Angleterre

Si le Parlement approuve la proposition, le changement juridique ne s’appliquera qu’en Angleterre, et non en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles.

«Les gens commencent à fumer quand ils sont jeunes. Quatre fumeurs sur cinq ont commencé à fumer avant l’âge de 20 ans, a dit M. Sunak. Si nous pouvions briser ce cycle, si nous pouvions arrêter de commencer à fumer, nous serions sur la bonne voie pour mettre fin à la plus grande cause de décès et de maladies évitables dans notre pays.»

Le gouvernement a déclaré que le tabagisme ne sera pas criminalisé et que les changements progressifs signifient que toute personne qui peut légalement acheter des cigarettes aujourd’hui ne sera pas empêchée de le faire à l’avenir.

Le nombre de fumeurs au Royaume-Uni a diminué de deux tiers depuis les années 1970, mais quelque 6,4 millions de personnes ― soit environ 13 % de la population ― fument encore, selon les chiffres officiels.

Le gouvernement britannique a relevé l’âge légal de vente du tabac de 16 à 18 ans en 2007. Cette mesure a permis de réduire de 30 % la prévalence du tabagisme chez les jeunes de 16 et 17 ans, selon le bureau de M. Sunak.

Les experts en santé publique ont salué le projet du premier ministre d’augmenter progressivement l’âge légal pour fumer. Une mesure similaire a été approuvée en Nouvelle-Zélande l’année dernière.

Le projet du gouvernement Sunak d’introduire une législation sur la «génération sans tabac» pourrait devenir son héritage déterminant, en redressant un tort vieux d’un siècle, les produits du tabac étant le seul produit légalement disponible qui, s’il est utilisé comme prévu, tuera plus de la moitié de ses utilisateurs à vie», a déclaré Lion Shahab, un universitaire qui codirige le groupe de recherche sur le tabac et l’alcool à l’University College de Londres.

M. Sunak a également annoncé que son gouvernement mettrait en place des mesures visant à restreindre l’accès des enfants aux vapoteuses. Il est actuellement illégal de vendre des vapoteuses aux enfants de moins de 18 ans au Royaume-Uni, mais les autorités affirment que le vapotage chez les jeunes a triplé au cours des trois dernières années et que davantage d’enfants vapotent aujourd’hui qu’ils ne fument.

Les autorités examineront différentes options, notamment la limitation des produits de vapotage aromatisés et la réglementation de l’emballage et de la présentation dans les magasins, afin de rendre les produits moins attrayants pour les jeunes.