Les cinq finalistes du Prix ÉquiLibre dévoilés

MONTRÉAL — Le collectif ÉquiLibre a dévoilé les cinq finalistes en lice pour son prix annuel, qui vise à récompenser des initiatives de tout acabit ayant valorisé l’acceptation de la diversité corporelle en 2022.

Sonia Tremblay est la première en lice avec son compte Instagram @_sonia_tremblay, où elle aborde les thèmes de la diversité corporelle, de l’acceptation de soi et de la mode inclusive, entre autres.

L’émission «Des bons mots», pensée et animée par Gabrielle Morissette et produite par MAtv Québec a aussi retenu l’attention du comité de sélection pour son effort de «mettre en lumière des personnes marginalisées et pour la sensibilisation» à l’usage des bons termes pour parler de diversité corporelle et d’inclusion.

L’auteure Renee Wilkin et l’illustratrice Annie Bélanger comptent aussi parmi les finalistes pour le troisième tome de la collection Petits Géants, «Le joli bedon rond de Marion». Le livre pour enfants présente à son jeune public une histoire qui «sensibilise aux multiples formes de corps qui existent et qui encourage au respect de soi et des autres».

Le prix pourrait également être remis à Arrimage Estrie, qui a produit une série de capsules vidéo traitant de la grossophobie. Celles-ci expliquent la problématique et proposent différentes avenues pour que chacun puisse faire partie de la solution.

Enfin, le balado «À plat ventre: la culture des diètes avec Loonie», animé par Caroline Huard et produit par Radio-Canada, plonge ses auditeurs dans «dans une quête d’explications et de réponses sur la culture des diètes et son influence majeure sur nos vies.»

Le lauréat du prix sera dévoilé au terme d’une semaine de vote en ligne, où les Québécois sont invités à se prononcer en faveur de leur initiative favorite sur votepourleprix.ca.

ÉquiLibre rappelle que près d’un Québécois sur cinq (18 %) doute de sa valeur comme personne en raison des normes de beauté véhiculées par les médias, selon des chiffres obtenus l’automne dernier dans un sondage de la firme Léger.

