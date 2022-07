Les cinq premières images en couleur du télescope James Webb dévoilées

MONTRÉAL — La NASA a dévoilé mardi matin l’ensemble des premières images scientifiques en couleur du télescope spatial James Webb pour lequel l’Agence spatiale canadienne (ASC) a contribué à sa fabrication.

Ils étaient de nombreux scientifiques et amateurs d’astronomie à s’être rassemblés un peu partout dans le monde, notamment au centre spatial John-H.-Chapman de l’ASC sur la Rive-Sud de Montréal, pour visionner ces images qui donnent de nouvelles perspectives de l’Univers.

La veille, la NASA et le président américain Joe Biden avaient offert un premier aperçu du travail de James Webb en présentant l’image infrarouge la plus profonde et nette de l’Univers à ce jour. Elle montre l’amas de galaxies SMACS 0723 tel qu’il était il y a 4,6 milliards d’années, précise l’ASC.

Les quatre autres images projetées mardi donnent tout autant un niveau de détails «inégalés» des premières cibles cosmiques du télescope de 10 milliards de dollars lancé en décembre dernier.

La NASA a révélé les observations avec James Webb de la nébuleuse de la Carène, de l’exoplanète WASP-96 b, de la nébuleuse de l’Anneau austral et du Quintette de Stephan.

Situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre, Webb est considéré comme le successeur du télescope spatial vieillissant Hubble. Il est considéré le plus grand et le plus puissant observatoire astronomique jamais envoyé dans l’espace.

