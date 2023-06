Les cols bleus de Westmount en grève illimitée à compter du 22 juin

MONTRÉAL — Les cols bleus de Westmount annoncent une grève illimitée à compter du 22 juin, ce qui affectera plusieurs services à la population.

Seuls les services essentiels seront assurés, a fait savoir vendredi le président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, qui compte ces 124 cols bleus de Westmount parmi ses membres.

Ces syndiqués avaient déjà débrayé durant deux jours, puis trois jours, puis une semaine, auparavant.

C’est en novembre dernier qu’ils s’étaient dotés d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève illimitée.

Les principaux points en litige sont les salaires et les horaires de travail.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019.

«Nous en sommes rendus là, car la mairesse refuse de donner un vrai coup de barre afin d’en finir avec ces négociations. Les citoyennes et les citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ces travailleuses et ces travailleurs, les services vont écoper et nous allons assurément perdre de la main-d’oeuvre», a affirmé Jean-Pierre Lauzon, président de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

La mairesse de Westmount, Christina M. Smith, avait déjà dit respecter le droit des employés de la ville de faire la grève, lors d’un précédent débrayage des cols bleus. «Mon souhait est que les discussions et les négociations se déroulent autour de la table de négociation, et non dans l’espace public ou les médias et qu’elles soient basées sur des faits», avait-elle alors déclaré.

Pour ce qui est des salaires, elle avait noté que «le syndicat estime que l’offre actuelle est inférieure à ses attentes, mais il doit tenir compte du marché actuel dans ces secteurs d’emploi».