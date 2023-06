Les combattants font l’impossible pour empêcher la progression des incendies de forêt

À défaut de s’améliorer, la situation des incendies de forêt ne s’est pas aggravée au cours des dernières heures.

Trois immenses brasiers ont été placés en priorité, soit celui qui s’est approché à 500 mètres à peine de Normétal, en Abitibi, mais duquel la SOPFEU dit qu’il a peu évolué, les vents étant plus faibles que prévu. Normétal demeure évacué et des préalertes d’évacuation ont été émises pour les municipalités voisines de La Reine et de Saint-Jacques-de-Dupuy.

À Lebel-sur-Quévillon, deux grands incendies qui pourraient potentiellement fusionner sont sous haute surveillance.

Le troisième brasier préoccupant est celui au nord-ouest de Chibougamau et de Mistissini. Chibougamau est évacuée, mais la communauté crie de quelque 4000 citoyens de Mistissini demeure sur place pour l’instant.

Chapais, où les citoyens évacués plus tôt ont pu réintégrer leurs domiciles, est également sous le coup d’une préalerte d’évacuation.

À Senneterre, la mairesse Nathalie Ann Pelchat a indiqué que le feu venant de Lebel-sur-Quévillon qui a entraîné l’évacuation préventive de certains secteurs était stable jeudi matin et qu’aucune autre évacuation préventive n’était prévue pour l’instant.

Un bilan positif

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a fait le point en fin d’avant-midi à Roberval au Lac-Saint-Jean, saluant le fait que malgré une situation extrêmement difficile sur le terrain, la lutte contre les incendies n’avait causé ni blessures ni décès jusqu’ici et qu’aucune résidence n’a été brûlée. Des chalets, des camps de chasse, camps forestiers et beaucoup d’équipement n’ont toutefois pas eu cette chance, mais il est encore trop tôt pour dresser un bilan de ces pertes.

En date de jeudi matin, le nombre d’évacués au Québec se chiffrait à 12 400 personnes et aucune autre évacuation n’était prévue à court terme, a dit le ministre. On recensait alors quelque 140 feux sur le territoire québécois. Quelques gouttes de pluie sont tombées ici et là dans le Nord-du-Québec, mais pas en Abitibi-Témiscamingue et aucune précipitation d’importance n’est prévue pour les prochains jours.

Premiers renforts de l’extérieur

Des renforts sont attendus ce jeudi pour aider à la lutte contre les incendies, notamment une centaine de pompiers de la France. Des pompiers du Nouveau-Brunswick devaient également arriver dans la journée. D’autres combattants des États-Unis, du Mexique, d’Espagne et du Portugal sont attendus dans les prochains jours.

Le ministre Bonnardel s’est réjoui de l’absence de progression des grands incendies et a souligné que les combattants sont à creuser d’énormes tranchées de 40 mètres autour du grand feu de Chibougamau afin d’empêcher celui-ci de s’étendre vers les communautés habitées.

Quant à la possibilité qu’il manque de pilotes d’avions-citernes, François Bonnardel a cherché à se faire rassurant. Il a reconnu que ceux-ci ne doivent pas dépasser 100 heures de vol sur une période de 30 jours, un maximum qu’ils n’atteignent habituellement pas dans une saison complète, mais que la plupart atteindront avant que la période de 30 jours ne soit écoulée. La réglementation fédérale permet toutefois d’atteindre 120 heures, mais seulement sur une base volontaire. Il a dit croire qu’avec la rotation, il ne devrait pas y avoir plus de deux avions cloués au sol à la fois.