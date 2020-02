Les commissions scolaires anglophones contesteront la réforme devant le tribunal

MONTRÉAL — L’Association des commissions scolaires anglophones a fait savoir jeudi qu’elle allait bel et bien contester devant le tribunal la loi 40, même si les élections scolaires ne sont pas abolies pour les commissions scolaires anglophones, comme c’est le cas pour les francophones.

Le conseil d’administration de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec vient d’accorder un mandat en ce sens.

La réforme des commissions scolaires présentée par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, transforme essentiellement les commissions scolaires en centres de services. Il n’y aura plus d’élections scolaires pour les commissions scolaires francophones. Toutefois, la loi prévoit aussi plusieurs autres dispositions, concernant par exemple la révision des notes des élèves et des pouvoirs plus importants accordés aux comités de parents.

Même si les élections scolaires ne sont pas abolies pour les commissions scolaires anglophones, ces dernières estiment qu’elles perdent leurs droits à gérer et contrôler leurs institutions.

Dans un communiqué diffusé jeudi, l’association soutient avoir «tout fait pour s’asseoir et discuter avec le ministre de l’Éducation», en vain.