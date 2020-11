Les communications de la future Maison-Blanche seront dirigées par des femmes

WILMINGTON, Del. — L’équipe des communications de la future Maison-Blanche sera dirigée par des femmes.

Kate Bedingfield, qui a été la directrice des communications du camp Biden au cours de la campagne électorale, occupera les mêmes fonctions à la Maison-Blanche. L’attachée de presse sera Jen Psaki, une porte-parole démocrate de longue date.

Le président élu prévoit également de nommer Neera Tanden, présidente-directrice générale du Center for American Progress, un groupe de réflexion libéral, au poste de directrice du Bureau de la gestion et du budget, selon une personne familière avec le processus de transition.

Tous les trois ont déjà servi sous la présidence de Barack Obama. Mme Bedingfield a été directrice des communications de Joe Biden lorsque celui-ci était vice-président. Mme Psaki a été directrice des communications de la Maison-Blanche et porte-parole au département d’État. Mme Tanden a été conseillère principale de la secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Kathleen Sebelius.

«Communiquer directement et honnêtement au peuple américain est l’une des tâches les plus importantes d’un président, et cette équipe se verra confier la responsabilité énorme de connecter le peuple américain à la Maison-Blanche, a déclaré Biden dans un communiqué. Ces communicatrices qualifiées et expérimentées apportent des perspectives diverses à leur travail et un engagement commun à reconstruire ce pays en mieux.»

Karine Jean Pierre, qui était la cheffe de cabinet de la vice-présidente élue Kamala Harris, sera la principale adjointe de presse du président élu. Elle est une autre ancienne de l’administration Obama, après avoir été directrice politique régionale du bureau des affaires politiques de la Maison-Blanche.

Pili Tobar sera la directrice adjointe des communications à la Maison-Blanche.