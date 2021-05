Les conflits et le climat ont déplacé des dizaines de millions de personnes en 2020

GENÈVE, Suisse — Un groupe qui surveille les déplacements internes rapporte jeudi que la violence et les catastrophes — souvent causées ou aggravées par l’impact des changements climatiques — ont forcé des personnes à se déplacer dans leur propre pays plus de 40 millions de fois l’année dernière, le plus haut total en plus d’une décennie.

L’Observatoire des déplacements internes, dans son dernier rapport annuel mondial, indique qu’un nombre record de 55 millions de personnes vivaient loin de chez elles, mais dans leur propre pays, à la fin de l’année dernière, alors que des tempêtes et des inondations, ainsi que des conflits prolongés et nouveaux, ont fait grimper les chiffres, qui augmentent depuis plus d’une décennie. Certaines personnes ont dû quitter leur foyer deux ou trois fois.

Le centre basé à Genève, qui fait partie du Conseil norvégien pour les réfugiés (CNR), a déclaré que le nombre de déplacements à l’intérieur du pays avait été plus du double de celui des réfugiés — ceux qui fuient vers un autre pays — à la fin de l’année dernière. Le groupe a prévenu que les chiffres étaient probablement une «sous-estimation significative» parce que les restrictions de déplacements liées à la COVID-19 ont entravé la collecte de données.

«Il est choquant que quelqu’un ait été forcé de fuir son domicile à l’intérieur de son propre pays chaque seconde l’année dernière», a déclaré le secrétaire général du CNR, Jan Egeland. «Nous ne parvenons pas à protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre les conflits et les catastrophes.»

Parmi les personnes déplacées à la fin de l’année, quelque 48 millions de personnes avaient fui des conflits et de la violence et 7 millions avaient échappé à des catastrophes, a indiqué le groupe.

Le centre a souligné l’escalade de violence et l’activité plus large des groupes extrémistes dans des pays comme l’Éthiopie, le Mozambique et le Burkina Faso l’année dernière, ainsi que les guerres en cours dans des endroits comme le Congo, la Syrie et l’Afghanistan. Il a également noté d’intenses saisons cycloniques dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique, et de longues saisons des pluies au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, affirmant que de tels problèmes météorologiques ont déraciné des millions de personnes.

Dans l’ensemble, le nombre le plus élevé de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays l’an dernier a été observé en Chine — qui est régulièrement confrontée à des inondations et où les autorités encouragent ou exigent les déplacements internes pour éviter la montée des eaux — suivie des Philippines et du Bangladesh. Plus de 5 millions de personnes en Chine ont été contraintes aux déplacements internes l’année dernière.