Les conseillers recommandent de reprendre la vaccination avec le J&J aux É.-U.

Des conseillers de la principale agence fédérale de santé publique aux États-Unis ont déclaré qu’il était temps de reprendre l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19, en dépit du risque très rare de caillots sanguins.

Sur près de 8 millions de personnes vaccinées avant que les États-Unis ne suspendent l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, les responsables de la santé ont découvert 15 cas d’un type de caillot sanguin très inhabituel, dont trois mortels. Tous les cas touchaient des femmes, la plupart âgées de moins de 50 ans.

Mais les conseillers des Centres pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont déclaré vendredi que les avantages du vaccin l’emportaient sur ce risque grave, mais minime — en particulier pour s’immuniser contre un virus qui infecte encore des dizaines de milliers d’Américains chaque jour.

Selon eux, il est également essentiel que les femmes plus jeunes soient informées de ce risque en termes clairs et compréhensibles — afin qu’elles puissent décider si elles préfèrent choisir un autre vaccin à la place.

Le comité de conseillers a voté à 10 contre 4 pour mettre fin à une pause de 11 jours dans l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, tout en ajoutant des avertissements que les femmes et les agents de santé devraient voir dans les dépliants dans les cliniques de vaccination. Après en avoir discuté, le groupe a finalement évité les restrictions d’âge.

Le CDC et l’agence de réglementation des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) examineront la recommandation de vendredi dans leur décision sur le vaccin de Johnson & Johnson; le CDC suit généralement la recommandation de ses conseillers et la directrice du CDC, Dre Rochelle Walensky, a promis une action rapide.

Plus tôt cette semaine, les régulateurs européens ont pris une décision similaire, estimant que le risque de caillot était suffisamment faible pour permettre le déploiement du vaccin de Johnson & Johnson.

Vers la fin de la semaine prochaine, le Canada s’attend à recevoir le premier envoi du produit de Johnson & Johnson à injection unique en 300 000 doses.

– Par Lauran Neergaard et Mike Stobbe, Associated Press