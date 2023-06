Les conservateurs appuient l’enchâssement dans une loi du programme de garderies

OTTAWA — Les conservateurs se sont joints aux députés de tous les autres partis pour voter lundi en faveur du projet de loi qui enchâsserait l’engagement à long terme du gouvernement fédéral envers le programme national de garderies.

Les libéraux avaient présenté à la fin de l’année dernière ce projet de loi qui vise à s’assurer que les futurs gouvernements fédéraux continueront de verser aux provinces le financement nécessaire à la survie de ce programme de services de garde à contribution réduite des parents.

Le projet de loi, adopté à l’unanimité aux Communes lundi, crée également un Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, notamment pour conseiller la ministre et mener des consultations auprès des experts et des intervenants.

Le gouvernement libéral a prévu 30 milliards $ sur cinq ans dans le budget de 2021 pour mettre en place ce programme national de garderies, promis depuis longtemps.

Les ententes entre Ottawa et les provinces et territoires, dont la plupart sont dirigés par des premiers ministres conservateurs, visent à réduire les frais de garde à 10 $ par jour, en moyenne, d’ici 2026.

Le Québec avait déjà mis sur pied dans les années 1990 son propre réseau de services de garde éducatifs à contribution réduite, dont Ottawa s’est d’ailleurs inspiré. Le Québec n’adhère donc pas au programme fédéral, mais reçoit une pleine compensation financière d’Ottawa — près de 6 milliards $ pour les cinq premières années.

Le projet de loi fédéral doit d’abord être adopté au Sénat avant de devenir loi.