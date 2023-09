Les conservateurs au Manitoba s’attardent au coût de la vie, le NPD aux infirmières

WINNIPEG — Au troisième jour de la campagne électorale manitobaine, jeudi, les progressistes-conservateurs ont formulé une autre promesse d’aide financière. Et pour la deuxième journée consécutive, leur cheffe, Heather Stefanson, brillait par son absence.

Scott Johnston, un conservateur qui tente de se faire réélire dans une circonscription de l’ouest de Winnipeg, a déclaré que si les conservateurs gagnaient les élections du 3 octobre, ils permettraient aux propriétaires âgés de reporter une partie ou la totalité de leurs taxes foncières jusqu’à ce qu’ils vendent leur maison.

«Cela permettra aux personnes âgées à revenu fixe d’économiser des milliers de dollars et de réduire leurs dépenses quotidiennes», a déclaré M. Johnston, rejoint par Kevin Klein, une autre tête d’affiche cherchant à conserver son siège dans la banlieue ouest de la ville.

Les personnes âgées seraient admissibles à cette mesure, peu importe leur revenu, a précisé M. Johnston. Il a décrit le programme comme étant sans coût, car les propriétaires paieraient des intérêts uniquement à la fin, mais a admis que la province devrait fournir de l’argent d’avance en remboursant aux municipalités les recettes fiscales reportées.

M. Johnston a également promis un crédit d’impôt de 500 $ pour les personnes ayant besoin d’un fauteuil roulant, d’une marchette ou d’autres aides à la mobilité.

Cette annonce était la dernière d’une série de promesses pour compenser la hausse du coût de la vie faites par les conservateurs. Celle de jeudi est survenue au lendemain de la promesse de la candidate Rochelle Squires d’éliminer les droits de mutation immobilière pour les premiers acheteurs de maison.

Une absence qui ne passe pas sous silence

La cheffe Heather Stefanson, qui n’a pas tenu de conférence de presse depuis qu’elle a lancé la campagne électorale mardi, partage la vedette avec ses candidats, a déclaré Scott Johnston pour expliquer son absence.

«Elle a confiance dans son équipe pour être en mesure de transmettre des messages, en particulier les ministres responsables de ces portefeuilles», a déclaré M. Johnston, qui a été nommé ministre des Personnes âgées et des Soins de longue durée l’année dernière.

Le quartier général de la campagne des progressistes-conservateurs a déclaré que Mme Stefanson visitait les communautés du Nord jeudi — les Premières Nations de Garden Hill et de St. Theresa Point — et qu’elle devait se rendre à Flin Flon et à The Pas, vendredi.

Les conservateurs ont également souligné que Mme Stefanson avait accepté de participer à trois débats au cours de la campagne.

Un analyste politique a déclaré qu’il était logique que Mme Stefanson laisse les candidats ayant occupé des postes de ministres attirer l’attention pendant la campagne, car beaucoup représentent des circonscriptions de banlieue et se battent pour être réélus.

«Dans une élection comme celle-ci, il est logique, je pense, d’accorder autant de temps d’antenne que possible à ces candidats», a fait valoir Royce Koop, qui enseigne les études politiques à l’Université du Manitoba.

Les néo-démocrates ont plutôt accusé Mme Stefanson de se cacher.

«Il s’agit d’un entretien d’embauche pour diriger la province du Manitoba et… jusqu’à présent, Heather Stefanson ne s’est pas présentée à l’entretien d’embauche», a déclaré le chef du NPD, Wab Kinew.

Celui-ci a tenu une conférence de presse à l’extérieur de l’hôpital Grace, dans l’ouest de Winnipeg, et a promis d’embaucher 600 infirmières supplémentaires et de mettre fin aux heures supplémentaires obligatoires.

«Nous allons commencer à remédier à la pénurie de personnel de santé», a déclaré M. Kinew.

Un gouvernement néo-démocrate fixerait des échéanciers pour atteindre des ratios infirmières-patients plus élevés, semblables à un plan en Colombie-Britannique, a ajouté M. Kinew. Sa promesse a été appuyée par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba.

Le NPD n’a pas encore rendu public le coût complet de son programme, mais a lorgné l’argent mis de côté pour des imprévus dans le budget provincial du printemps dernier comme moyen de financer certaines promesses.

Les sondages d’opinion suggèrent que les progressistes-conservateurs sont engagés dans une bataille difficile pour remporter un troisième mandat consécutif après avoir délogé le NPD du pouvoir en 2016. Mme Stefanson, qui a accédé au poste de premier ministre il y a deux ans après le départ à la retraite de Brian Pallister, a desserré les cordons de la bourse de la province après des années de restrictions budgétaires qui ont inclus le gel des salaires dans le secteur public.