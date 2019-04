Les conservateurs au Québec veulent surfer sur la vague de popularité de la CAQ

VICTORIAVILLE, Qc — En vue des prochaines élections fédérales, les conservateurs au Québec espèrent surfer sur la vague de popularité qui a fait élire le gouvernement majoritaire de François Legault dans la province il y a quelques mois.

Les candidats, les députés conservateurs au Québec et plusieurs centaines de militants sont à Victoriaville vendredi soir et samedi pour un conseil général. Séances de formation, panel médiatique et discours du chef Andrew Scheer sont au menu dans les deux prochains jours.

Le lieutenant conservateur au Québec, le député Alain Rayes, ne cache pas qu’il s’inspire de la stratégie de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour le recrutement des candidats. Il ne cherche pas des vedettes connues à l’échelle nationale, mais des gens bien implantés dans leur milieu.

Le Parti conservateur du Canada a discrètement annoncé des dizaines de candidatures à travers le Québec dans les dernières semaines. L’idée est d’avoir une équipe prête à faire campagne bien avant le début de l’élection, à l’instar de la CAQ l’an dernier.

Jusqu’à présent, le parti compte 56 candidatures confirmées sur 78 circonscriptions au Québec, incluant les 11 députés élus à la Chambre des communes sous la bannière conservatrice en 2015.

De ces 56 candidatures, 41% d’entre elles sont des femmes, ce qui place le nombre de candidats dans la zone paritaire. Ce n’est pourtant pas le but visé au terme de l’exercice, confirme M. Rayes, qui préfère prioriser la compétence au lieu de remplir des quotas.