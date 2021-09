Les conservateurs auraient-ils pu faire mieux en parlant aux électeurs chinois?

OTTAWA — Un ancien député conservateur qui a perdu son siège lors des dernières élections pense que le parti aurait pu faire un meilleur travail en s’adressant directement aux Canadiens d’origine chinoise.

Kenny Chiu a été défait dans Steveston-Richmond Est, une circonscription de la Colombie-Britannique comptant de nombreux résidents d’origine chinoise.

Le parti a également encaissé les pertes de la députée conservatrice de longue date Alice Wong dans Richmond-Centre et de Bob Saroya dans Markham-Unionville, qui abritent tous deux de nombreux électeurs d’origine chinoise.

Les défaites amènent les conservateurs à se demander ce qui s’est passé et quel lien ces pertes pourraient avoir avec la position et les messages du parti sur la Chine.

Le chef conservateur Erin O’Toole a critiqué ouvertement les violations des droits humains en Chine, appelant le gouvernement libéral à adopter une approche plus dure envers le régime autoritaire.

M. Chiu affirme qu’il n’y a pas de raison unique à sa défaite, mais souligne que les publications sur WeChat, une application de messagerie en ligne, contiennent de fausses informations sur les conservateurs et des allégations selon lesquelles un projet de loi d’initiative parlementaire déposé par le parti serait discriminatoire à l’égard des Canadiens d’origine chinoise.

«Je pense que nous aurions pu avoir une communication plus proactive s’adressant directement aux Canadiens d’origine chinoise», a déclaré M. Chiu dans une entrevue.

Le parti aurait pu acheter des publicités plus ciblées, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était clair que les efforts de communication n’étaient pas suffisants pour contrer ce qu’il considère comme de la désinformation.

Le chef conservateur Erin O’Toole a annoncé un examen postélectoral, mais n’a communiqué aucun détail sur ses paramètres ou sur qui le dirigera.

En plus de ne pas avoir réussi à développer le parti dans des régions clés comme celle du Grand Toronto et la région métropolitaine de Vancouver, les conservateurs ont perdu cinq députés issus de minorités visibles en raison des défaites en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.