Les conservateurs continuent à empêcher l’adoption de C-7

OTTAWA — Les conservateurs se disent prêts à parler 24 heures par jour, sept jours par semaine aux Communes pour empêcher l’adoption du projet de loi C-7 qui rajuste l’aide médicale à mourir pour la rendre conforme à un jugement d’un tribunal québécois.

Le leader du Parti conservateur Erin O’Toole s’est levé en Chambre mardi matin pour prendre cet engagement.

Le débat en troisième lecture de C-7 entamait sa troisième heure de débat. S’il n’en tient qu’aux conservateurs, il se poursuivra donc jusqu’à la suspension des travaux, vendredi. Les portes des Communes doivent alors fermer jusqu’à la fin janvier.

La juge Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec a donné au gouvernement fédéral jusqu’au 18 décembre pour changer sa loi et en retirer la notion de «mort raisonnablement prévisible». Après cette date, son jugement s’applique au Québec uniquement, où, sans loi fédérale sur l’aide médicale à mourir, s’installera un vide juridique.

Ailleurs au Canada, la loi fédérale demeurera telle quelle.

Interpellé par un député libéral après son discours aux Communes, M. O’Toole a justifié sa décision de ne pas tenir compte du jugement Baudouin.

«C’est approprié de protéger les plus vulnérables dans notre société», a répondu le chef conservateur au député Stéphane Lauzon.

Puis, il a cédé sa place à ses collègues conservateurs qui, tour à tour, prenaient chacun les 20 minutes auxquels ils ont droit pour prolonger l’exercice.

Au Québec, ceux qui suivent ce débat de près s’inquiètent du vide juridique annoncé, si les conservateurs poursuivent leur obstruction.

«On peut d’ores et déjà prévoir que les médecins auront peur que leur responsabilité criminelle soit engagée, faute d’une situation légale claire (…) Les principales victimes seront donc les patients, qui devront procéder par demandes judiciaires pour bénéficier de ce droit», écrit, dans un communiqué publié mardi, Georges L’Espérance, président de l’Association Québécoise pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Aux Communes, les élus conservateurs citent à profusion des groupes de défense de personnes handicapées qui se sont inquiétés de C-7, qualifiant le projet de loi de «pente glissante».

M. O’Toole estime que le ministre fédéral de la Justice David Lametti doit demander un nouveau délai pour l’application du jugement Baudouin. Le gouvernement fédéral a déjà obtenu deux délais, le premier à cause de l’élection fédérale de 2019, le second à cause de la pandémie.

Au bureau du ministre Lametti, on maintient qu’on a l’intention de respecter la date du 18 décembre et de faire adopter C-7 à temps.