Les conservateurs de l’Î.-P.-É. rattrapés par leurs commentaires controversés

CHARLOTTETOWN — Les commentaires controversés et l’activité sur les réseaux sociaux de certains candidats progressistes-conservateurs de l’Île-du-Prince-Édouard, dont le chef Dennis King, les ont rattrapés sur la scène électorale cette semaine, faisant monter la pression dans ce qui a été une campagne par ailleurs calme.

M. King, qui brigue un second mandat en tant que premier ministre, a présenté des excuses lundi pour les récents commentaires qu’il a faits sur la communauté transgenre à un électeur alors qu’il faisait du porte-à-porte.

Dans un enregistrement de 32 secondes de la conversation qui a été publié sur les réseaux sociaux vers la fin de la semaine dernière, M. King a été interrogé par un homme non identifié sur la «situation trans» à l’Île-du-Prince-Édouard, ce à quoi M. King a répondu : «Vous ne devez pas tout enfoncer dans la gorge de tout le monde», faisant écho à un commentaire antérieur de l’électeur.

M. King a d’abord défendu ses commentaires, affirmant qu’il ne croyait pas qu’il semblait sympathique aux préoccupations de l’homme, qui, selon lui, concernaient un événement de drag queen qui devait avoir lieu à Georgetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, le mois dernier. L’événement a été reporté après que le lieu et l’artiste ont reçu des menaces en ligne.

Plus tard lundi, M. King a présenté des excuses, affirmant qu’il aurait dû en faire plus pour être un allié de la communauté transgenre face à des commentaires négatifs.

«J’aurais dû défendre avec plus de force la communauté transgenre et je m’excuse sans réserve auprès de ceux qui sont à juste titre offensés par mon inaction», a déclaré M. King.

«J’ai eu l’occasion à ce moment d’être un allié plus fort pour les droits des personnes transgenres et je n’ai pas répondu aux attentes de moi-même et des Insulaires. Je peux et je ferai mieux.»

M. King a également exprimé des inquiétudes concernant les activités sur les réseaux sociaux de l’une de ses candidates, Donalda Docherty, qui a partagé avec ses abonnés Twitter des publications écrites par des personnes anti-vaccin faisant la promotion de théories du complot remises en cause sur la COVID-19 et les vaccins.

L’un de ces messages a été écrit par l’ancien Olympien Jamie Salé, qui a comparé ceux qui ont résisté aux vaccins COVID-19 aux victimes de l’Holocauste. Un autre, écrit par l’ancienne vedette de la LNH Theo Fleury, disait que la pandémie était un plan délibéré pour dépeupler le monde et former un gouvernement mondial.

Mme Docherty, une nouvelle venue en politique, se présente dans la circonscription très disputée de New Haven-Rocky Point contre le chef vert Peter Bevan-Baker et la cheffe libérale Sharon Cameron. M. Bevan-Baker a facilement remporté le district en 2019 avec plus de 53 % des voix.

Dans une déclaration à La Presse Canadienne, Mme Docherty a déclaré que les messages qu’elle a partagés ne sont «pas cohérents» avec ses opinions, ajoutant qu’il est «bien connu sur les réseaux sociaux que les (partages de gazouillis) et autres partages ne sont pas synonymes de soutiens».

«En tant qu’employée de la Division des écoles publiques qui conduit un bus pour s’assurer que les enfants se rendent à l’école et en reviennent en toute sécurité, je connais l’effet que la pandémie a eu sur les familles et les enfants et comment nous avons tous dû travailler ensemble pour la traverser», a déclaré la candidate, qui est conductrice d’autobus.

«Je suis moi-même entièrement vaccinée et j’apprécie le travail accompli par le gouvernement pour garantir que les vaccins et les tests soient accessibles à tous les Insulaires.»

M. King a souligné qu’il n’approuvait pas les opinions ou les affirmations dans les messages partagés par Mme Docherty. Après avoir parlé avec la candidate, il a déclaré qu’il pensait qu’il ne s’agissait pas non plus de points de vue qu’elle partageait fondamentalement et qu’il n’avait rien fait pour retirer sa candidature.

«Je pense que toute personne qui se présente pour nous doit comprendre quelles sont mes croyances et quelles sont les croyances fondamentales des Insulaires, et c’est ce que j’attends d’elle aussi», a déclaré M. King aux journalistes lundi.

Mardi, M. King a passé du temps à aider Mme Docherty à faire du porte-à-porte dans son district avant le vote du 3 avril.

Les Verts et les libéraux ont sauté sur ces controverses de campagne, accusant les progressistes-conservateurs d’avoir un ensemble de points de vue en privé tout en dénonçant ces mêmes points de vue lorsqu’ils sont contestés en public.

«Les Insulaires méritent de savoir pour quel Dennis ils votent — le “Dennis officiel” ou le “Dennis officieux”, dont les commentaires sont très préoccupants», a déclaré Mme Cameron à propos des remarques sur les personnes transgenres de M. King. Les mêmes préoccupations existent concernant son soutien à l’activité de Mme Docherty sur les réseaux sociaux, a-t-elle ajouté.

M. Bevan-Baker a également dénoncé les commentaires de M. King sur la communauté transgenre et a déclaré qu’il était «incroyablement décevant» qu’il approuve une candidate qui a utilisé ses réseaux sociaux pour partager «des opinions qui minimisent l’Holocauste en l’assimilant à la fourniture d’un vaccin contre la COVID».

«Les dirigeants ont la responsabilité de dénoncer la haine et les discours nuisibles, même lorsqu’ils trouvent personnellement difficile ou inconfortable de le faire», a déclaré le chef du Parti vert.

L’organisation Pride PEI a réagi lundi en suspendant la participation de tous les partis politiques provinciaux au défilé estival annuel de la fierté jusqu’à ce que des engagements plus tangibles soient pris et promulgués sur les questions 2ELGBTQIA+.

Pendant ce temps, les libéraux ont fait face à leurs propres ratés de campagne au cours des dernières semaines.

Le parti a été contraint d’abandonner l’un de ses candidats peu de temps après sa nomination fin février après que des questions sur son héritage autochtone aient été soulevées. Cette candidate, Jessica Simmonds, se présente maintenant comme indépendante dans une autre circonscription.